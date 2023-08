Marcela Mc Gowan revela desejo de casamento com Luiza: "Fazer um festão"

Em entrevista à revista CARAS, Marcela Mc Gowan e Luiza Martins revelaram planos do casal após dois anos de relacionamento

Vivendo um verdadeiro conto de fadas, Marcela Mc Gowan (34) não nega que tem o desejo de trocar alianças com Luiza Martins (31). Em entrevista à revista CARAS, o casal comentou sobre detalhes da relação e como planejam o futuro juntas.

"A gente quer casar na praia e fazer um festão, mas do nosso jeito e só para as pessoas que fazem sentido para a gente", contou Marcela, que está ao lado de Luiza há dois anos.

Segundo Luiza, por pouco ela não fez o pedido oficial para a amada em uma recente viagem das duas para a ilha paradisíaca das Maldivas. No entanto, os planos saíram errado e ela até descobriu que a ex-BBB tinha o mesmo desejo.

"Fizemos uma viagem às Maldivas e quase ambas pediram uma à outra. Mas deu tudo errado! Depois, conversamos melhor sobre isso e ela disse que quer fazer o pedido", disse a artista aos risos.

E parece que os planos do casal não terminam apenas no casamento. As duas querem mesmo é construir uma família no futuro e já têm pensado na maternidade. "Já falamos sobre isso também e já fizemos até uma consulta para checar as possibilidades. Mas acho que não seria para agora. Ambas estamos em um momento muito importante de nossas carreiras, então vamos esperar um pouquinho", contou.

A sexóloga garantiu que engravidar é uma possibilidade, mas não descarta totalmente a ideia da adoção. "De início, temos vontade de ter filhos biológicos, por meio de inseminação. Sabemos que o tempo corre nesse sentido. A adoção seria para um segundo momento", compartilhou.

Leia também: Marcela Mc Gowan comemora aniversário de namoro com linda declaração para Luiza Martins

Mas quem vêo casal apaixonado, nem imagina que no início elas enfrentaram a incerteza do romance. Segundo Luiza, ela tinha medo de "levar um golpe" e a relação não dar certo.

"Na minha cabeça, essa mulher ia me dar um golpe tão grande que eu sairia da casa dela direto para a terapia", confessou Luiza, aos risos.

Apesar das dúvidas, a sertaneja decidiu se arriscar. E deu tudo certo. “Por mais estranho e emocionado que seja dizer isso, a Marcela sempre me trouxe uma sensação de certeza muito grande”, declara.