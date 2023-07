Casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro é adiado. Entenda!

Maíra Cardi revela para seus convidados o motivo para mudar a data do casamento com Thiago Nigro, diz colunista

A coach Maíra Cardi e o influenciador financeiro Thiago Nigro decidiram adiar a data do casamento. De acordo com o colunista Leo Dias, eles comunicaram a mudança da data da união para seus convidados por meio de uma mensagem.

O jornalista revelou que o casamento iria acontecer no último final de semana de agosto, mas foi adiado e a nova data ainda não foi comunicada pelo casal. Eles decidiram adiar a união por causa de um problema com o local onde o casamento iria acontecer.

Maíra contou aos convidados que iriam fazer o casamento em um hotel, onde também iriam acomodar os convidados. Porém, o local não tinha a agenda para hospedar todos os convidados durante os cinco dias de festas que o casal está organizando. Assim, eles vão rever o plano do casamento e informar as novidades em breve.

Maíra Cardi se declara para Thiago Nigro

A influenciadora digital Maíra Cardi decidiu abrir o coração sobre as dificuldades emocionais e financeiras em sua trajetória. Segundo a coach fitness, essa foi a primeira tarde que ela passou com sua filha, Sophia, sem se preocupar com seu trabalho ou outras responsabilidades, graças ao apoio do namorado, o influenciador Thiago Nigro, conhecido como 'Primo Rico'.

Maíra iniciou uma série de reflexões sobre "inseguranças de uma mãe e mulher" em seu stories do Instagram. A ex-BBB relembrou que passou por inúmeras dificuldades financeiras durante sua carreira e revelou o diagnóstico de depressão pós-parto. Mas ela contou que, mesmo com a doença, nunca teve a oportunidade de parar de trabalhar.

“Toda aberta da cesárea ainda, eu já estava no meu computador e nos atendimentos de consultoria que fazia”, escreveu a influenciadora. “Na época fui muito criticada, como se fosse opcional não trabalhar. Eu tinha muitas contas para pagar e uma galera dependendo de mim”, Maíra desabafou.

“Às vezes, ficava sem comer porque a grana não dava [...] Já lavei banheiro. Fiz e vendi marmitas. Já ralei muito para chegar onde estou”, disse Maíra, que afirmou não depender de homem: “Nunca tive o privilégio de poder depender de ninguém. Nem financeiramente, muito menos emocionalmente, mas já fiz o papel ao contrário”, ela disparou.

Após se denominar seu próprio “velho da lancha”, Maíra disse que agora conta com o suporte financeiro e emocional do noivo, Thiago Nigro, para passar mais tempo com sua filha: “Posso sentir segurança emocional e financeira em um homem! [...] Que alívio, como sou grata por ele ter chegado”, ela se derreteu pelo influenciador financeiro.