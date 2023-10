Carla Perez relembra vídeo do seu casamento em data especial: 'Maior amor do mundo'

Carla Perez e Xanddy completam 22 anos de casamento e ela faz homenagem especial para o marido

A dançarina Carla Perez acaba de completar 22 anos do seu casamento com o cantor Xanddy. Para celebrar a data especial nesta quarta-feira, 25, ela relembrou um vídeo de como foi a cerimônia de casamento e falou sobre o amor que sente pelo marido.

"Meu amor, Xanddy, você sabe que sou difícil de dizer 'não'. Estou aprendendo!! Mas, tenho a convicção de que o único 'sim' mais certo da minha vida, foi para você… SIM, te digo SIM, ontem, hoje, amanhã e até a eternidade. TE AMOOOOO. De sua Neném", disse ela.

Logo depois, ela compartilhou uma mensagem do marido sobre a data especial. "Nos conhecemos 25 de outubro, 25 de outubro noivamos e 25 de outubro casamos. Sim, o nosso amor, é O MAIOR AMOR DO MUNDO, Carla Perez. Obrigado por ser minha parceira de todas as horas, minha amiga, meu neném e meu abrigo. Que Deus guarde nossa caminhada, porque você vai ter que me aturar até eu ficar velhinho te dando muitos beijos sem dentadura. Aqui estamos, mais uma primavera da nossa linda aliança, e temos muito a comemorar! Te amo infinito, minha costelinha. Ass. Sua costelona", afirmou ele.

Há pouco tempo, Carla Perez escreveu uma declaração de amor para o seu marido, Xanddy, em data especial."12/06/1979. Exatamente 12h35, nascia o HOMEM da minha vida, aquele que Deus escolheu para ser pai amável dos meus filhos, o filho zeloso de D. Jujubinha, o irmão parceirão, o cunhado da zorra, o tio massa, o cantor e artista dedicado de sua torcida, o empresário comprometido, o amigo carinhoso, o colega respeitoso… O CARA (aquele da música do Roberto Carlos mesmo…) que cuida de mim e da nossa família com todo amor, respeito e dedicação do Universo. Você não é exatamente como eu pedi a Deus, você é além", começou dizendo.

"Você, meu amor, tem o poder de fazer as pessoas sorrirem e acreditarem em dias melhores. Sou total GRATIDÃO ao Senhor pela sua vida! Que Ele continue te abençoando e te fortalecendo. Estarei aqui sempre para te dar suporte, serei eternamente sua namorida. TE AMO. P.S.: Não postei no Dia dos Namorados e aniversário do nosso grandão, porque preferi cuidar dele, da nossa família e curtir todos os momentos em tempo real, aqui no feed e muitos stories registrados desse dia importante para todos nós", finalizou.