Zoo celebra o lançamento da música 'No Controle'

Zoo conta sobre a criação da música 'No Controle', que está disponível nas plataformas digitais: 'Inspirado em todas as mulheres empoderadas'

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 12h40

A cantora Zoo está contente com o resultado de sua nova música, chamada No Controle. A canção chegou as plataformas digitais no dia 13 de julho e é o primeiro lançamento dela com a Universal Music e GTS. A música é uma composição dela com Mayra e Bibi.

“Como uma boa ariana, eu gosto de estar sempre no controle de tudo, e nunca foi um problema para mim ter que tomar atitudes para conseguir aquilo que desejo. O single 'No Controle' foi composto inspirado em mim e em todas as mulheres empoderadas que sabem o que querem e têm atitude”, declarou.

Então, a artista contou mais sobre a criação da música. “A ideia dessa música ser representada por uma loba, vem justamente pela representação do animal que está sempre pronto para liderar, que sempre está no controle e também é familiar… assim como eu! E uma curiosidade: sou muito mística, acredito em numerologia, no poder da lua e em tudo que é ligado a natureza, e para esse lançamento eu escolhi a data 13/07, primeiro por serem meus números da sorte o 13 e o 7 (inclusive tenho tatuado esses números em meus dedos) e nessa data teremos uma das luas cheias mais poderosas do ano… legal, né?! lua, loba e música chiclete! É isso o que vocês podem esperar de ‘No Controle’", informou.

Assista ao clipe de No Controle, nova música de Zoo: