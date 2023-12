Zé Neto: boletim médico diz que ele vai permanecer na UTI

Boletim médico revela qual é o estado de saúde do cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, após sofrer acidente de carro

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, segue internado em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, após sofrer um acidente de carro na noite de terça-feira, 5. O boletim médico, emitido nesta quarta-feira, 6, informou que ele deverá ficar na UTI até a quinta-feira, 7, quando será avaliado novamente.

O quadro de saúde dele é estável. Ele está consciente e se alimentando normalmente. O artista teve fratura em três costelas e fez um procedimento cirúrgico para suturar um corte em seu braço.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado. Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio", informaram.

O boletim ainda informou: "O paciente deu entrada na Emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto, às 22h30 desta quarta-feira (6 de dezembro), sendo imediatamente atendido e avaliado pela equipe médica, com auxílio de modernos exames diagnósticos de imagem. O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira. A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quinta-feira (07 de dezembro)".

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira, 5. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o artista estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto quando o acidente aconteceu em uma rodovia.

O artista foi levado para um hospital e está consciente. O quadro de saúde dele ainda não foi revelado e a equipe aguarda informações da avaliação dos médicos. O cantor já está em um hospital em São José do Rio Preto e passa por exames.

Segundo Renato Sertanejeiro, conhecido no meio da música, o artista capotou o carro.

"Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite dessa terça-feira (05) na saída do seu rancho, em Fronteira/MG. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas", informaram.