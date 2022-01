Zé Felipe publica clique da gravação da sua nova música e anima fãs: ''Lá vem pedrada''

Ao lado de Virgínia Fonseca, Zé Felipe exibe cliques do videoclipe da sua nova música

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 12h16

Nesta segunda-feira, 24, Zé Felipe (22) fez a alegria dos seus fãs ao anunciar que na próxima sexta-feira, 28, tem música nova!

Pelas redes sociais, o cantor compartilhou um registro do videoclipe gravado com a esposa, Virgínia Fonseca (23), e já animou os seguidores.

"Dia 28/01, um novo hit vem aí!! 00h nas plataformas e MEIO-DIA no Youtube. Coloca o capacete, que lá vem pedrada. Xama", escreveu ele na legenda da publicação.

Para a ocasião, a influenciadora digital apostou em um biquíni e shorts curtinho exibindo o seu corpaço definido.

"É aquilo ne, coloca o capacete q la vem pedrada. ATIVEM AS NOTIFICAÇÕES Q DIA 28/01 VEM O HIT P TOCAR NO SEU PAREDÃO! 00h nas plataformas e 12h no youtube", disse ela.

Os admiradores não demoraram para comentar: "Eu estou mais do que pronta", "Meu deus vem aí", "Animada desde já", dispararam.

CONFIRA OS CLIQUES DA NOVA MÚSICA DE ZÉ FELIPE

