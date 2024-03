Xororó mostra momento de ‘gente como a gente’ em cenário de série

Xororó mostrou fotos divertidas em cenário da série Friends e os fãs ficaram encantados com o momento descontraído

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, aproveitou uma viagem com a esposa, Noely Lima, para visitar um cenário da série Friends nos Estados Unidos. Por lá, ele fez fotos divertidas com a amada e compartilhou com seus seguidores, que ficaram encantados com o momento descontraído do artista.

Nas fotos, ele interagiu com os móveis do cenário e caprichou nas fotos em um momento de ‘gente como a gente’ quando visita uma exposição interativa. "Curtindo o nosso momento fã!", disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. “Não sei o que é mais perfeito: o cenário ou o casal”, disse um seguidor. “Melhor sequência de fotos. Amei”, escreveu outro. “Que sensacional”, declarou mais um.

Sandy mostra fotos em família no exterior

A cantora Sandy agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao mostrar novas fotos com o ex-marido, o músico e cantor Lucas Lima. Mesmo separados desde meados de 2023, os dois continuam amigos e fizeram uma viagem de férias em família.

Eles embarcaram no final de dezembro de 2023 para uma viagem com o filho deles, Theo, para os Estados Unidos, e chegaram a ser flagrados em um aeroporto de São Paulo. Agora, eles revelaram o destino da viagem.

Sandy e Lucas foram para Hollywood, nos Estados Unidos, para curtir alguns dias de descanso com o herdeiro e também com os pais dela, Xororó e Noely Lima. Inclusive, eles foram visitar um parque temático na região e posaram juntos para as fotos.

Nas imagens, Sandy e Lucas apareceram junto com os pais dela durante o dia de diversão e muito bem agasalhos por causa do inverno no Hemisfério Norte nesta época do ano. “Foi lindo!”, disse ela na legenda. Por sua vez, Lucas comentou: “Grandessíssimo evento!”.