Xanddy surge com a filha após boatos de crise familiar

Após desmentir os boatos de crise familiar, Xanddy reaparece em momento de carinho com a filha, Camilly Victória

O cantor Xanddy surgiu em um momento de carinho com a filha, Camilly Victória, após terem sido alvos de boatos sobre a vida familiar. Nos últimos dias, os rumores diziam que ele teria ficado chateado quando ela apresentou uma suposta namorada para a família. Porém, os dois desmentiram os rumores de crise na família e afirmaram que um sempre apoia as decisões do outro. Agora, eles apareceram se divertindo na Bahia.

A família, que vive nos Estados Unidos, está em Salvador, na Bahia, e passou o final de semana junto. Tanto que, no domingo, Camilly comemorou o Dia dos Pais norte-americano ao lado de Xanddy. Nos stories do Instagram, ele mostrou quando a filha deu um docinho para o pai para representar a data. Logo depois, ela surgiu dando um beijo no rosto do pai.

Há poucos dias, Xanddy desabafou por causa dos rumores de que não teria aprovado um suposto romance da filha. Nas redes sociais, ele deu um depoimento. “Cara depois de um dia tão especial, tão maravilhoso como foi o dia de ontem, infelizmente hoje eu e minha família nos deparamos com uma publicação altamente irresponsável, inconsequente e mentirosa. E eu fico aqui me perguntando: De onde ele surge gente? É algo tão maldoso assim. Sabe? E alguns veículos simplesmente pegam isso, saem publicando de forma muito leviana. Sabe que isso impacta uma família inteira e simplesmente sai publicando uma mentira”, desabafou o cantor.

“Falar uma coisa pra todos vocês. Os nossos filhos, a Camila e o Vitor. Eles são livres. Inclusive já são adultos também. E qualquer escolha que façam julgando sempre a felicidade deles. Obviamente tanto eu quanto a Carla nós estamos aqui para apoiá-los, para amá-los e eu tenho certeza que é assim que eles se sentem, porque criamos eles assim, a base aqui na nossa família sempre foi o amor e o respeito. Então eu jamais teria algum problema com minha filha ou com meu filho por conta de qualquer escolha deles. Muito pelo contrário. Eu e a Carla nós queremos como eu disse que eles se sintam apoiados, amados e eu acho que é isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de amor, a gente tem que amar. Além de amar os nossos filhos, nossos irmãos. Família, amigos. É a humanidade mesmo. Está precisando disso”, continuou o cantor, visivelmente abatido.