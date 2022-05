Xand Avião se pronuncia após ser atingido por labareda em show

Xand Avião tranquiliza os fãs sobre o susto de ter sido atingido por fogo no palco de show: 'Queimadura leve'

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 14h23

O cantor Xand Avião (40) levou um grande susto durante um show em São Paulo no último final de semana. Ele foi atingido por uma labareda de fogo que fazia parte dos efeitos da apresentação no palco. A imagem do fogo indo na direção do rosto dele viralizou nas redes sociais e o artista decidiu tranquilizar todo mundo sobre o ocorrido.

Xand contou que teve uma queimadura leve no braço e está bem. "Olha, o comandante aqui, gente. Está tudo bem, meu povo. Nunca recebi tantas mensagens de ontem pra cá. Isso aconteceu sábado lá no show em São Paulo. Foi mais um susto, um queimadura leve no braço, mas bem leve mesmo. Perdi os cabelos do braço, fiz uma depilação à força, mas está tudo tranquilo. Muito obrigado pelas mensagens. A minha cabeça está quente, mas é que sou quente mesmo. Deu tudo certo, não pegou no meu cabelinho e meu topete está intacto", disse ele.

Por fim, ele agradeceu e deu um alerta para os amigos artistas. "Graças a Deus foi só um susto, mas meus amigos cantores, tomem cuidado com aquele negócio lá. Alguns acham que não queima, mas queima e queima com força", declarou.