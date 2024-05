Wanessa Camargo retorna aos ensaios após diagnóstico de rotavírus

Após contrair rotavírus e passar alguns dias sem realizar suas atividades, Wanessa Camargo voltou aos ensaios e mostrou momento com os fãs

Nesta sexta-feira, 24, Wanessa Camargo retornou aos ensaios para seu show após contrair rotavírus junto com os filhos, José Marcus e João. A cantora e ex-BBB 24, relatou, inclusive, que ficou alguns dias sem conseguir levantar por conta do diagnóstico.

Em uma série de publicações nos Stories do Instagram, Wanessa surgiu na companhia de seus bailarinos. A artista estava animada enquanto ensaiava de salto, com um vestido colorido, e, em seguida, de tênis e roupas esportivas.

Ainda na rede social, ela compartilhou um momento descontraído com os fãs que a esperavam na porta do local de ensaio. "Eles não decepcionam", escreveu.

Wanessa Camargo aconselha seguidores após contrair rotavírus dos filhos

Na última quarta-feira, 22, Wanessa Camargo usou as suas redes sociais para compartilhar com os seguidores sobre seu diagnóstico nos últimos dias. A artista que contraiu o rotavírus e, por esse motivo, sumiu após o show.

"Na semana seguinte do show, meu filho mais velho ficou com rotavírus. Não sei se vocês conhecem, o rotavírus é muito pesado. É muita diarreia, tem um risco grande de desidratação, então fiquem ligados, também muito contagioso. Aqui em casa, o meu mais velho pegou, depois o João e depois eu. Estou aqui no finalzinho, consegui me levantar hoje. Passei os últimos dias meio estranha, dá uma fraqueza gigante", explicou nos Stories do Instagram.

Na sequência, a ex-BBB aconselhou os fãs. "Tomem muito cuidado com as crianças pequenas, com idosos também, sempre lavar bastante as mãos e alimentos, se cuidem, hidratem muito", disse ela.

Wanessa também confessou que ficou assustada, pois a desidratação aconteceu muito rápido. "Não tem muito o que fazer, tem que esperar o vírus sair. Pro José foi 5 dias, pro João 4, comigo foram 3 dias. Quando um filho da gente tá doente, dá vontade de pegar o que eles tão sentindo e passar pra gente, então o mundo para".

