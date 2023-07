Você sabia? Cardi B arremessou microfone em DJ antes de fazer o mesmo com fã. Assista ao vídeo

Cardi B arremessou o microfone em duas pessoas nos últimos dias. Assista aos vídeos

A rapper Cardi B virou assunto nas redes sociais neste final de semana ao arremessar um microfone em um fã que assistia ao seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela perdeu a paciência quando a pessoa na plateia jogou uma bebida nela. Porém, essa não foi a primeira vez que ela fez isso nos últimos dias.

Pouco tempo antes, Cardi B também viralizou na internet ao jogar o microfone no DJ que tocava em seu show. Os fãs que estavam presentes informaram que o DJ cortava as músicas antes do combinado com a cantora e ela perdeu a paciência. Com isso, ela arremessou o microfone na direção dele. O episódio também aconteceu neste final de semana em Las Vegas.

A segunda vez que ela arremessou o microfone foi contra um fã. Ela cantava no palco normalmente quando um fã agitou um copo e o líquido voou na direção da cantora. Ela se assustou e revidou, jogando o microfone na pessoa que estava com o copo.

Assita aos vídeos dos dois momentos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rolling Stone Brasil (@rollingstonebrasil)

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

Jojo Todynho perde a paciência com seguidores

A cantora Jojo Todynho perdeu a paciência com os comentários maldosos que vê pela internet sobre os seus treinos na academia. Ela não gostou de ver pessoas analisando a forma que ela faz os exercícios, mesmo ela tendo o acompanhamento de profissionais. A estrela contou que não quer ouvir comentários sobre seus exercícios e ainda rebateu as sugestões para que faça a cirurgia bariátrica.

"Quando eu estava com o c* sentado no sofá, toda sedentária, achando que a vida é um morango, não tinha ninguém pra mandar um direct e pra falar nada. Agora surgiu um monte de profissional querendo dar o seu parecer e querendo se mostrar. Então já vou deixar meu recado aqui: se você não tem ética, eu também não tenho", disse ela.

"Se você acha que o treino está errado, não faça com sua aluna. Se você não gosta da minha dieta, não passe pro seu paciente, tá bom? Se manca, se poupe, me poupe, nos poupe. Agora surge um monte de coach, nutricionista, de personal, de especialista disso. Eu tava aqui fazendo nada por mim, agora estou com profissionais maravilhosos", completou.

Por fim, ela falou sobre a possibilidade de fazer a bariátrica ou não. "O povo acha que da noite pro dia tenho que aparecer aqui magérrima. Gente, eu estou malhando por mim, não é pra ninguém não. Não estou fazendo nada pra mostrar pra ninguém. E eu vou no meu tempo, é assim que funciona. Se eu acho que não devo fazer a bariátrica, aceitem minha escolha. Você não tem que achar nada, não tem que falar nada. Bariátrica não é milagre", disse ela, e continuou: "Se você sabe da sua capacidade, se você sabe que você consegue antes de tentar algo mais invasivo, vá e faça. Bariátrica não é milagre. Ela salva muitas vidas, mas se eu tenho profissionais e capacidade de correr atrás antes de eu achar que tenho que fazer bariátrica, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir fazer. Você tem que correr atrás".