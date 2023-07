Cardi B arremessa microfone em fã após ser atingida por copo de bebida

Rapper Cardi B joga microfone em fã na plateia após tomar um 'banho' de bebida durante show nos Estados Unidos

A rapper norte-americana Cardi B deu o que falar nas redes sociais no último sábado, 29, após passar por problemas durante uma apresentação nos Estados Unidos e tomar uma atitude drástica.

Enquanto cantava o hit Bodak Yellow, a cantora levou um "banho" de bebida de alguém da plateia. Os vídeos que circulam na internet mostram que ela reagiu arremessando o microfone que estava em sua mão no momento em direção ao fã. Na sequência, os seguranças descem do palco e retira a pessoa que atirou o copo na artista.

A brasileira Anitta saiu em defesa de Cardi B e comentou sobre a atitude se tornar comum. "Agora as pessoas estão fazendo isso pra hypar na internet, jogando coisa no artista que está no palco. Me dá um ranço, me dá um ódio. Me sobe um negócio aqui", disparou.

Veja:

OLIMPIADAS: Cardi B arremessa microfone na cara de alguém da plateia que jogou bebida nela durante show e mesmo sem o microfone ela continuou cantando, incrível! pic.twitter.com/9EwA1iV3Gn — CHILIQUEI (@Chiliqueii) July 30, 2023

A MIRA DELA! Cardi B jogando o microfone na pessoa que jogou bebida nela, agora por outro ângulo. pic.twitter.com/UkO3zh4kEV — POPTime (@siteptbr) July 30, 2023

Cardi B sensualiza com vestido preto de cetim

A rapper Cardi B deixou os fãs boquiabertos ao posar ao lado do rapper Offset. Dona de um corpão escultural, a artista norte-americana não poupou sensualidade ao baixar o seu vestidinho até o limite.

Dando destaque para a sua tatuagem nas costas e costela, a compositora apostou na peça de cetim com alça na cor preta e deixou o seu bumbum GG quase à amostra. De batom vermelho e delineado, ela virou de costas e mostrou quase demais.