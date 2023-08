Vizinhos de estádio se irritam com barulho do show de Taylor Swift

Taylor Swift tem seis apresentações marcadas no SoFi Stadium em Los Angeles, mas a primeira data já foi o suficiente para irritar a vizinhança

A turnê da cantora Taylor Swift está chegando às suas datas finais em 2023 nos Estados Unidos. E para finalizar a The Eras Tour com grande estilo, a estrela marcou seis shows em Los Angeles, no estado da Califórnia. Contudo, o início dessas apresentações já está dando o que falar na vizinhança.

A alta popularidade da intérprete de Anti-Hero, que virá ao Brasil em novembro de 2023, movimentou mais de 70 mil pessoas para o SoFi Stadium na noite da última quinta-feira, 8. E segundo o site TMZ, a potência vocal do público foi o suficiente para acabar com o sono dos vizinhos do estádio em Los Angeles.

O veículo reportou que a apresentação terminou por volta de 23h45, mesmo com a tolerância de barulho no bairro, que se inicia a partir das 20h. Um dos funcionários do TMZ, que é vizinho do local onde o show aconteceu, gravou um vídeo para reclamar do barulho de Taylor e seus fãs.

No registro, você pode ouvir a música You Belong With Me, de 2009, tocando ao fundo das reclamações do homem, cuja casa tem vista para o estádio iluminado. "Isso é do lado da nossa casa, cara. Como é que alguém pode dormir com todas essas pessoas barulhentas cantando durante todo o show?", disse ele.

Confira o vídeo:

Taylor Swift surpreende caminhoneiros com cachê generoso

Na última semana, Taylor Swift surpreendeu os caminhoneiros que trabalharam para a artista durante a The Eras Tour com cachê extra de US$ 100 mil. Segundo o TMZ, 50 profissionais trabalham transportando equipamentos de palco e todos foram agraciados com um bônus generoso.

Segundo o site, os valores foram distribuídos igualmente e a loirinha teria gastado aproximadamente US$ 50 milhões apenas com os motoristas. E não foram somente os caminhoneiros que foram agraciados com o generoso cachê: bailarinos, técnicos de som e iluminação também receberam o bônus da cantora.

A estimação é de que a turnê da cantora, que reúne todos seus maiores hits ao longo dos seus 17 anos de carreira, tenha lucrado cerca de US$ 1 bilhões, apenas nos Estados Unidos. Quando Taylor finalizar por seu país, ela irá passar pelo México e Argentina até chegar aqui no Brasil, em novembro 2023, com 6 shows.