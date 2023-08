Uau! Taylor Swift presenteia caminhoneiros com cachê generoso de mais de R$ 500 mil

O presente foi para para caminhoneiros que trabalham em sua turnê nos Estados Unidos. A turnê passa pelo Brasil em novembro

Presente de milhões! A estrela pop Taylor Swift ofereceu um cachê extra de US$ 100 mil aos caminhoneiros que trabalharam para a artista durante a The Eras Tour. Ao todo, 50 profissionais, que trabalham transportando equipamentos de palco, foram agraciados com um bônus. As informações são do TMZ.

Ainda de acordo com a publicação, os valores foram distribuídos igualmente. Ainda acordo com o TMZ, a loirinha teria gastado aproximadamente US$ 50 milhões apenas com os motoristas. E não foram somente os caminhoneiros que foram agraciados com o generoso cachê: Bailarinos, técnicos de som e iluminação também receberam o agradecimento pra lá de generoso.

A estimação é de que a turnê da cantora, que reúne todos seus maiores hits ao longo dos seus 17 anos de carreira, tenha lucrado cerca de US$ 1 bilhões, apenas nos Estados Unidos, que está perto do fim. Quando Taylor finalizar por lá, a cantora passa pelo México e Argentina até chegar aqui no Brasil em novembro com 6 shows.

A loirinha vem acompanhada de Sabrina Carpenter para fazer o show de abertura da The Eras Tour, que deve durar mais de 2 horas e conta com um setlist de 44 músicas - com hits de diversos álbuns da cantora incluindo Fearless, You Belong With Me, Love Story, Enchanted, Look What You Make Me Do, 22, All Too Well, Blank Space, Lavender Hazer, entre muitas outras.

Os shows da “The Eras Tour” acontecerão nas seguintes datas e cidades:

Dias 17, 18 e 19 de novembro – Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos)

Dias 24, 25 e 26 de novembro – São Paulo (Allianz Parque)

Essa semana a cantora tambem anunciou mais datas internacionais. Além do Reino Unido e do Japão, os países da agenda para o próximo ano incluem França, Itália, Espanha, Irlanda, Austrália, Alemanha, Polônia, Portugal, Cingapura, Áustria, Holanda e Suíça.