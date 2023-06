Viúvo de Rita Lee relata como foi a morte dela: 'Apagando pouco a pouco'

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho diz o que fez com as cinzas da cantora e relembra como foram os últimos instantes de vida da cantora

O músico Roberto de Carvalho, que é o viúvo de Rita Lee, comoveu ao relembrar como foram os últimos instantes de vida da cantora, que faleceu no dia 8 de maio em seu apartamento. Em entrevista na Revista Veja, ele relembrou como foi a morte dela .

“Estávamos eu e meus filhos, além das enfermeiras. Não foi pesado, ela foi apagando pouco a pouco. A respiração foi... (interrompe a resposta emocionado). Não teve drama, foi como uma chama se extinguindo. Foi como um passarinho machucado. Eu queria ter ido junto. A gente planejava ir junto, sabe? Foi o que a gente sempre quis. No fim, ela já não estava falando mais nada. Ela abria os olhos e dormia”, disse ele.

Então, ele também contou o que fez as cinzas dela, que foi cremada após sua morte. Roberto de Carvalho contou que guarda as cinzas da cantora em seu apartamento em São Paulo em cima de um altar. Ele disse que as cinzas dela só seram jogadas depois que ele morrer. “Vamos jogá-las no jardim, mas só quando eu subir e encontrar com ela. Quero ser cremado e que as minhas cinzas sejam misturadas com as dela. Aí nossos filhos decidem o que fazer. Nesse meio tempo, ela fica aqui pertinho de mim”, afirmou.

Rita Lee faleceu no dia 8 de maio em seu apartamento na cidade de São Paulo após lutar contra o câncer de pulmão durante a pandemia de Covid-19. O corpo dela foi velado no dia 10 de maio no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e cremado em uma cerimônia restrita para a família.

O casamento duradouro de Rita Lee e Roberto de Carvalho

Rita Lee viveu junto do marido, Roberto de Carvalho, desde 1976. Ela e Roberto, que hoje tem 70 anos, são pais de três filhos, Beto, Antônio e João. Os dois se casaram em 1996, em uma cerimônia civil. Os músicos se conheceram por volta de 1970, e tiveram como cupido Ney Matogrosso.

Em sua autobiografia, a cantora nascida em São Paulo conta que, na época, Roberto de Carvalho, que nasceu no Rio de Janeiro, era guitarrista da banda de Ney e, após um show do cantor, todos saíram para jantar em grupo, então o casal se conheceu e começou a parceria na vida e na música. Juntos, eles já fizeram diversas composições de sucesso.

A lista das canções conta com nomes como Lança Perfume, Saúde, Banho de Espuma, Mutante, Pega Rapaz, Cor de Rosa Choque, Só de Você, Barata Tonta, Chega Mais, Nem Luxo, Nem Lixo, Flagra, Desculpe o Auê, Mania de Você, Caso Sério, Vírus do Amor, Vítima, Amor e Sexo, Alô, Alô, Marciano, Coisas de Casal e muito mais.