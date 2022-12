Viúva de Erasmo Carlos desabafa onze dias após a morte dele: ‘Silêncio perturbador’

Viúva de Erasmo Carlos conta sobre a rotina após perder o marido: ‘Ninguém sabe o que acontece’

Viúva do cantor Erasmo Carlos, a pedagoga Fernanda Esteves desabafou nas redes sociais sobre a rotina após a morte do marido, que faleceu há 11 dias. Neste sábado, 3, ela contou sobre um passeio, mas também falou sobre a dor de retomar a vida sem ele ao seu lado.

"Hoje você foi o assunto... Novidade, né? Amor, hoje eu ri, chorei, senti ciúmes, e revi pessoas que nós víamos sempre. As pessoas que atendiam a gente no “Ora, pois” me deram um abraço, nem esperava que me reconhecessem. Adivinha se eu chorei! Por acaso a mesa que você sempre escolhia estava esperando por nós, e seu lugar ficou vago, e eu te incluí nas conversas. Continuo experimentando os Bloody Mary’s por aí… e vou te dizer que ainda prefiro o meu, amor. Acho que você também preferiria. Seu silêncio é perturbador!!! Vido, o Léo em silêncio me lembra você", afirmou.

E completou: "Durante todo nosso relacionamento eu fazia contas… pensava: E se eu tivesse aparecido antes? 18 anos estava bom… aí se ele viver até 90… acho que a gente consegue 95… o Raphael te chamava de Benjamin Burtton, dizia que você só melhorava. E agora eu estou aqui lamentando segundos, as horas que eu vinha em casa tomar banho, todas as vezes que não estava colada com você!

Queria ter te filmado mais, fotografado mais… mas eu te admirei muito! Amor, as pessoas são muito vagas em relação ao seu contato comigo ou nosso reencontro, na verdade ninguém sabe o que acontece".

"Tem três dias que liguei no jornal e pedi para me mandarem exemplares desde a sua mort... Recolheram aqui da porta e eu queria ter todos. Mandaram, amor, chegou tudo hoje. E eu vi outra vez o do dia 23 e concluí: Você merecia a capa toda! Parece que agora eu tenho o amor de nós dois dentro de mim, mas precisava da sua morte pra isso? O amor de nós dois tinha que representar vida. No hospital você disse que não achava minha vida fácil, disse que queria melhorar tudo, que seríamos muito felizes juntos. Amor, quem faz as coisas entendeu tudo errado e me ferrou de vez. Sabe aquele anjo que passa e diz amém? Ele estava surdo!", finalizou.

Poucas horas depois, Fernanda Esteves fez outro post sobre Erasmo Carlos e também falou sobre como está se sentindo nestes primeiros dias de luto. Ela escreveu uma mensagem como se estivesse falando com o marido e desabafou.

"Sabe de uma coisa? Hoje estou muito brava com você!!!! Estou com raiva mesmo! Estou me sentindo injustiçada. Hoje seria um dia daqueles em que eu silenciaria, e você me ofereceria comida e eu diria não querer… hoje eu ficaria de costas para você na cama, ouviria coisas mais alto para te incomodar, bateria a porta, demoraria no banho, falaria alegre com outras pessoas para te enciumar. Hoje eu colocaria uma foto produzida no Instagram e pediria aos amigos para comentar, assistiria a um capítulo da série sem você, não te acordaria de nenhum cochilo, reclamaria da temperatura e ficaria me revirando na cama até você tentar me abraçar para eu me esquivar. Você pediria um beijo e eu daria o rosto, você me ofereceria o pescoço para cheirar, eu cheiraria mas não esboçaria reação. Eu te torturaria até você ouvir minha queixas, até você dizer que eu sou o amor da sua vida, que não vive sem mim e que faria qualquer coisa por mim. Você não pedia desculpas!!!!! Que raiva! Mas você mudava!", contou.

E completou: "E você mudou tanto. Só que eu estou com raiva! Hoje eu me separaria de você, faria as minhas malas e iria embora. Eu te diria que tinha uma vida e que queria dar novos rumos! Esbravejaria que você não é o amor da minha vida. Talvez me satisfizesse te fazer chorar… tiraria teu sono. Gritaria com você, falaria palavrões, te perseguiria pela casa com as minhas acusações. Diria o quanto te acho cruel e egoista! Eu descontaria em você toda minha tristeza, te jogaria na cara tudo o que me fez passar! Como você se atreve? O que eu te fiz? Não é justo!".