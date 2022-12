Viúva de Charlie Watts morre meses depois do baterista dos Rolling Stones

A viúva Shirley Ann Shepherd morreu 16 meses após o falecimento do marido Charlies Watts, baterista dos Rolling Stones. Ela tinha 82 anos.

A amada do rockstar sofreu com uma doença não especificada e morreu na última sexta-feira, 16. "É com grande tristeza que Seraphina, Charlotte e Barry anunciam a morte de sua amada mãe, avó e sogra, Shirley Watts”, começou a família no comunicado.

"Shirley morreu pacificamente na sexta-feira, 16 de dezembro, em Devon (Inglaterra), após uma curta doença, cercada por sua família. Ela também fará muita falta para suas irmãs Jackie e Jill, e seu irmão, Stephen. Reunida agora para sempre com seu amado Charlie.", afirmou a mensagem.

Os fãs se emocionaram e muito com a partida de Shirley e a maioria afirmou que ela sentiu saudade de Charlie e por isso partiu. Ele havia falecido em agosto do ano passado, aos 80 anos, deixando a filha Seraphina e o casamento de 57 anos.

Quando o músico morreu, até mesmo o jornal do Vaticano elogiou a postura dele como marido, que não se entregou ao estilo de astro do rock. "Um músico que sempre fugiu da sirene do sexo fácil, da aparição a todo custo, para ser o marido e o pai de toda uma vida. Um símbolo, sim, ainda que contra a corrente", afirmou a notícia.

Sad News - I always thought about his wife when I was thinking of #CharlieWatts - mainly due the long years of them being married.#ShirleyWatts, who was married to Rolling Stones drummer Charlie from 1964 until his death last year, has died after a short illness. She was 84. pic.twitter.com/8tgYmdNJBd