Vestido de Miley Cyrus em clipe teria sido indireta para Jennifer Lawrence

Internautas viram vestido dourado como forma de indireta de Miley Cyrus para atriz que teria tido um affair com Liam Hemsworth

Miley Cyrus (30) surpreendeu os fãs com o lançamento de seu novo single Flowers na última sexta-feira, 13. O clipe, que foi gravado em Los Angeles, se tornou assunto nas redes sociais por conta da composição e mensagens com supostas indiretas para o ex-marido da cantora, o ator Liam Hemsworth. A data de lançamento da música foi no aniversário de 33 anos do ator.

As especulações sobre o look usado pela cantora começaram quando fãs notaram a semelhança do vestido com um look usado pela atriz Jennifer Lawrence (32) em uma première da adaptação de Jogos Vorazes. A atriz e Liam Hemsworth estrelaram juntos o filme, e foi apontado que um possível affair aconteceu entre os dois durante as gravações, enquanto o ator ainda estava namorando Miley.

Durante uma entrevista ao programa Watch what happens, de Andy Cohen, a atriz admitiu que já ficou com o ator fora de cena: “Liam e eu crescemos juntos. Liam é lindo. O que você acha? Sim, nós já nos beijamos”, disse a atriz na época. Essa declaração foi o suficiente para os internautas apontarem a traição de Liam Hemsworth.

Miley usou um vestido parecido com um que a atriz teria usado em um tapete vermelho ao lado de Liam

Miley também teve inspiração em um hit Bruno Mars, "When I Was Your Man", de 2012, que Liam dedicou para a cantora quando ainda estavam juntos. Em vários dos versos, a cantora aparenta responder o que é cantado.

"Eu posso comprar flores para mim mesma, escrever meu nome na areia, conversar comigo mesma por horas, ver coisas que você não entende. Eu posso me levar para dançar. E eu posso segurar minha própria mão. Sim, eu posso me amar melhor do que você pode".

Uma referência menos óbvia ao antigo relacionamento está em um incêndio vivenciado pelo ex-casal, em 2018, quando moravam em casa em Malibu, que pegou fogo após incêndios florestais tomarem conta da Califórnia.

"Nós éramos bons, nós éramos ouro. O tipo de sonho que não pode ser vendido. Nós éramos certos até não sermos mais. Construímos uma casa e a vimos queimar", afirma Miley também em "Flowers".

