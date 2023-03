Vanessa da Mata rasga elogios a João Gomes após parceria: “Cultura musical invejável”

Vanessa da Mata confessou ter ficado impressionada ao conhecer o talento musical de João Gomes

A cantora Vanessa da Mata (47) apontou sua parceria com João Gomes (20) como um dos destaques do seu mais novo álbum Vem Doce, lançado especialmente nesta quarta-feira, 8, no Dia Internacional da Mulher. Ela afirmou que o artista tem uma "cultura musical invejável" .

Em bate-papo com a CARAS Brasil, a artista revelou como surgiu a parceria musical e afirmou ter ficado impressionada ao conversar pela primeira vez com João, um jovem de 20 anos, mas com um talento de chamar atenção de qualquer pessoa.

"Estava andando pelo Brasil não sei onde e ele mandou um direct no meu Instagram dizendo: ‘Desculpa se eu estraguei sua música’. Ele já cantava Amado... ele é muito fofo. Se todos os homens fossem assim, minha nossa senhora", elogiou Vanessa.

"Ele tem 20 anos e tem uma cultura musical invejável. Eu nunca vi um menino de 20 anos com a cultura musical dele . Ele canta todas as músicas de Belchior, ele canta todas as músicas de Luiz Gonzaga, ele sabe de tudo, todas as músicas que você possa imaginar", disse ela, que lançou música com Ivete Sangalo.

A cantora ainda contou que teve uma conversa especial com a mãe de João Gomes, a responsável por apresentar suas músicas ao garoto. Segundo ela, o bate-papo rendeu muitas lágrimas. "A gente começou a se falar e ele colocou a mãe no telefone, a mãe chorava a beça, foi muito emocionante e ele me chamou para o DVD", disse.

UM GRANDE ADMIRADOR

João Gomes nunca negou sua admiração por Vanessa da Mata. Antes mesmo de viralizar com a música Meu Pedaço de Pecado durante a pandemia, ele costumava cantar as músicas Amado e Vermelho, clássicos da carreira da artista, em seus shows.

No ano passado, João fez uma versão em piseiro da música Só Você e Eu, presente no seu terceiro álbum, o Digo ou Não Digo. O sucesso da faixa fez ele convidar Vanessa para seu novo DVD, o qual eles gravaram uma versão ao vivo da canções Só Você e Eu e Amado.