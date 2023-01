No topo do Spotify, música de Marília Mendonça é homenagem de cantor a signo

Nova música de Marília Mendonça é uma homenagem do rapper Xamã ao signo da sertaneja

A eterna rainha da sofrência Marília Mendonça (1995 -2021) continua atingindo recordes arrasadores mesmo após sua partida. Nesta sexta-feira, 6, a artista atingiu o topo do Spotify Brasil com a música Leão, do álbum póstumo Decretos Reais, Vol. 2. Mas o que poucos sabem, é que a canção é uma homenagem do rapper Xamã (33) ao signo da sertaneja.

Lançada originalmente em 2020, Leão faz parte do disco Zodíaco, projeto em que Xamã aborda a temática dos signos. Além de Marília, o álbum também conta com a participação de nomes como Gloria Groove (27), Luísa Sonza (23) e Agnes Nunes (20).



Na época, Xamã chegou a gravar um clipe ao lado de Marília, a qual ele afirma ter construído uma linda amizade. Em postagem em seu perfil do Instagram, ele se declarou para a musa do feminejo.

"Marília Mendonça se tornou uma grande amiga, humilde e talentosa, dona de uma voz que hipnotiza. Agradeço a toda produção dela que nos abraçou e nos ajudou a fazer essa música histórica", disse o rapper.

Em dezembro de 2021, um mês após o falecimento de Marília, o cantor usou seu perfil do Twitter para prestar uma homenagem a sua amiga. Ainda sentinddo muita falta da cantora, ele compartilhou imagens dos bastidores do clipe dos dois: "Te amo pra sempre".

MÚSICA DE MARÍLIA JÁ É UM SUCESSO

A nova versão de Leão foi lançada em dezembro de 2022, junto com o álbum póstomo Decretos Reais, Vol. 2. Na plataforma de streaming, a canção está com mais de 1.131.700 reproduções. Em seu canal no YouTube, Leão já ultrapassa 17 milhões de visualizações.

No ranking, Leão é seguida de Evoque Prata, de MC Menor HR, MC Menor SG e DJ Escobar, Bombonzinho, de Israel e Rodolffo e Ana Castela, Eu Gosto Assim, de Gustavo Mioto e Mari Fernandez. A música Agudo Mágico 3, de MC K.K, DJ TG Beats, DJ Aurélio e MC Lipivox completa o top 5.

Nas redes sociais, os fãs da eterna Rainha da Sofrência celebraram mais um feito: "Marília Mendonça chegou no topo nacional do Spotify com uma música póstuma. É a rainha não tem jeito", "Pra sempre a MAIOR ARTISTA DESSE PAÍS!!!!! Pra sempre no topo. Te amamos".