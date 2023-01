Marília Mendonça alcança o topo do Spotify Brasil com 'Leão'

Cantora Marília Mendonça lidera o ranking do Spotify Brasil com a versão solo da música 'Leão', em parceria com o rapper Xamã

Mais um recorde da eterna Marília Mendonça (1995 -2021)! A sertaneja atingiu, nesta sexta-feira, 06, o ranking das músicas mais ouvidas do Brasil!

O legado da artista, que nos deixou em novembro de 2021 em um acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais, aos 26 anos de idade, segue e ela chegou, mais uma vez, ao topo do ranking do Spotify Brasil. Desta vez, com sua versão da música Leão, parceria com o rapper Xamã (33).

A versão faz parte do segundo álbum póstumo da cantora, Decretos Reais, Vol. 2, que foi lançado em dezembro de 2022. Na plataforma de streaming, a canção está com mais de 1.131.700 reproduções. Em seu canal no YouTube, Leão já ultrapassa 17 milhões de visualizações.

No ranking, Leão é seguida de Evoque Prata, de MC Menor HR, MC Menor SG e DJ Escobar, Bombonzinho, de Israel e Rodolffo e Ana Castela, Eu Gosto Assim, de Gustavo Mioto e Mari Fernandez. A música Agudo Mágico 3, de MC K.K, DJ TG Beats, DJ Aurélio e MC Lipivox completa o top 5.

Nas redes sociais, os fãs da eterna Rainha da Sofrência celebraram mais um feito. "Marília Mendonça chegou no topo nacional do Spotify com uma música póstuma. É a rainha não tem jeito", "Pra sempre a MAIOR ARTISTA DESSE PAÍS!!!!! Pra sempre no topo. Te amamos,", "LEÃO CHEGOU AO PRIMEIRO LUGAR DO SPOTIFY. Marília Mendonça mais uma vez no topo da plataforma. O legado continua", comentaram.

Confira mais uma marca da eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça:

Marília Mendonça teve 'Infiel' como primeiro sucesso; relembre alguns hits da cantora!

Marília Mendonça continua quebrando recordes mesmo um ano após sua morte. No dia 27, a Rainha da Sofrência se tornou a primeira brasileira a alcançar 9 bilhões de streams no Spotify, resultado de todos os seus sucessos e hits que lançou ao longo da carreira. Relembre a seguir as principais músicas da artista, que despontou em 2016, com o álbum Marília Mendonça.

Seu primeiro grande sucesso foi com a música Infiel, uma das canções pioneiras a surgir no movimento do feminejo, também no ano de 2016. A melodia explodiu no Brasil e encantou os fãs da cantora, com a letra que narra uma conversa sincera entre uma mulher traída com a amante do marido.

Ainda no mesmo ano, a cantora sertaneja lançou outro sucesso. Como Faz Com Ela se tornou um hit do seu primeiro álbum de estúdio e gerou muita identificação com os fãs e amantes do sertanejo ao contar a história de uma mulher que foi trocada por outra dentro de um relacionamento.

Em 2017, ela lançou o sucesso Eu Sei de Cor, hit do seu segundo álbum de estúdio Realidade. A canção, que reafirmou o título de Rainha da Sofrência para a cantora, já acumula mais de 500 milhões de visualizações no YouTube e narra um diálogo entre um casal que já está fadado a terminar a relação.

No mesmo ano, a artista lançou outro hit que a coroou como um ícone do feminejo. Amante Não Tem Lar também é do álbum Realidade, e já acumula mais de 470 milhões de visualizações em seu vídeo oficial no YouTube. A canção mostra o pedido de desculpas de uma amante.

Em 2019, ela lançou um hit que encantou até quem não é fã de sertanejo ou sofrência. Todo Mundo Vai Sofrer estourou nas rádios, streamings de áudio e internet. A letra fala sobre amores não correspondidos.

A artista ainda fez sucesso com colaborações. A canção Esqueça-me Se For Capaz, uma parceria entre a cantora e a dupla Maiara e Maraisa, foi sucesso para os fãs de todo o país. Lançada em 2021, pouco tempo antes da cantora morrer, a música faz parte do projeto As Patroas, um álbum feito entre as três amigas.

Sua última música gravada quando ainda era viva, o single Mal Feito, também fez sucesso no Brasil todo ao ser lançada neste ano. O hit faz parte do novo álbum da dupla Hugo & Guilherme e foi escrita e gravada ao lado da Rainha da Sofrência. A canção narra o desabafo de uma mulher que descobriu uma traição.

