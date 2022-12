Rainha da sofrência, Marília Mendonça teve Infiel como 1º sucesso; relembre principais hits

Marília Mendonça segue fazendo sucesso um ano após sua morte, aos 26 anos, em um acidente de avião

Marília Mendonça (1995-2021) continua quebrando recordes mesmo um ano após sua morte. Nesta terça-feira, 27, a Rainha da Sofrência se tornou a primeira brasileira a alcançar 9 bilhões de streams no Spotify, resultado de todos os seus sucessos e hits que lançou ao longo da carreira. Relembre a seguir as principais músicas da artista, que despontou em 2016, com o álbum Marília Mendonça.

Seu primeiro grande sucesso foi com a música Infiel, uma das canções pioneiras a surgir no movimento do feminejo, também no ano de 2016. A melodia explodiu no Brasil e encantou os fãs da cantora, com a letra que narra uma conversa sincera entre uma mulher traída com a amante do marido.

Ainda no mesmo ano, a cantora sertaneja lançou outro sucesso. Como Faz Com Ela se tornou um hit do seu primeiro álbum de estúdio e gerou muita identificação com os fãs e amantes do sertanejo ao contar a história de uma mulher que foi trocada por outra dentro de um relacionamento.

Em 2017, ela lançou o sucesso Eu Sei de Cor, hit do seu segundo álbum de estúdio Realidade. A canção, que reafirmou o título de Rainha da Sofrência para a cantora, já acumula mais de 500 milhões de visualizações no YouTube e narra um diálogo entre um casal que já está fadado a terminar a relação.

No mesmo ano, a artista lançou outro hit que a coroou como um ícone do feminejo. Amante Não Tem Lar também é do álbum Realidade, e já acumula mais de 470 milhões de visualizações em seu vídeo oficial no YouTube. A canção mostra o pedido de desculpas de uma amante.

Em 2019, ela lançou um hit que encantou até quem não é fã de sertanejo ou sofrência. Todo Mundo Vai Sofrer estourou nas rádios, streamings de áudio e internet. A letra fala sobre amores não correspondidos.

A artista ainda fez sucesso com colaborações. A canção Esqueça-me Se For Capaz, uma parceria entre a cantora e a dupla Maiara e Maraisa, foi sucesso para os fãs de todo o país. Lançada em 2021, pouco tempo antes da cantora morrer, a música faz parte do projeto As Patroas, um álbum feito entre as três amigas.

Sua última música gravada quando ainda era viva, o single Mal Feito, também fez sucesso no Brasil todo ao ser lançada neste ano. O hit faz parte do novo álbum da dupla Hugo & Guilherme e foi escrita e gravada ao lado da Rainha da Sofrência. A canção narra o desabafo de uma mulher que descobriu uma traição.

TRAGÉDIA ACONTECEU HÁ UM ANO

Marília morreu aos 26 anos, em 5 de novembro de 2021, após não resistir a um acidente de avião. A cantora viajava para cumprir sua agenda de shows e se apresentar em Minas Gerais, quando a aeronave caiu em em curso d’água próximo da rodovia BR-474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste do estado. Não houveram sobreviventes.

A cantora deixou seu filho Léo (2). O bebê teve a guarda compartilhada entre Ruth Moreira, mãe da artista sertaneja, e Murilo Huff, cantor e pai do bebê. "Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", disse a avó materna do pequeno, na época.

Em 30 de novembro de 2022, a cantora se tornou a artista mais ouvida do Spotify pelos brasileiros, liderando o ranking dos cinco artistas mais ouvidos no país. Atrás da cantora goiana, que já atingiu a marca em 2020, estão a dupla Henrique e Juliano; Jorge e Mateus, Gusttavo Lima e Maiara e Maraisa. Em geral, o sertanejo foi o ritmo mais popular do ano no Brasil.