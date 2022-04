Tília entra em estúdio com Dennis e Kevin O Chris: "Uma aula"

A cantora Tília falou sobre a experiência de gravar ao lado dos dois artistas

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 17h56

Nova aposta do funk nacional, Tília (18) esteve com Dennis (41) e Kevin O Chris (24) em um estúdio musical no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 19.

Com exclusividade para a CARAS Digital, a cantora falou sobre a experiência de gravar ao lado dos artistas, donos de diversos hits.

"Hoje estar no estúdio, dividir uma session com o Dennis e o Kevin foi incrível! Eu amo estar em estúdio com o meu pai, eu sempre aprendo muito e hoje teve o Kevin o Chris, foi demais!", afirmou ela.

Tília também rasgou elogios a Kevin. "Ele é muito talentoso, muito querido, prestativo, ele nasceu realmente e literalmente pra música, ele é sensível, sabe? Deu várias ideias, somou muito no trabalho que a gente tá fazendo."

"Foi uma mega experiência, uma aula ali ao vivo na minha frente, estar com esses dois gênios da música e eles são uns dos mais importantes da música e do funk. Eles carregam muita história e foi demais!! Tem que respeitar porque eles são muito brabos", completou a artista.

Confira o registro do encontro de Tília, Dennis e Kevin: