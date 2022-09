Thiaguinho vai relembrar seus 20 anos de carreira no Prêmio Multishow

Thiaguinho fará medley com seus grandes sucessos em performance no Prêmio Multishow 2022

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 12h40

O cantor Thiaguinho (39) está radiante com as comemorações dos seus 20 anos de carreira e preparou uma performance especial para o Prêmio Multishow 2022. Ele subirá ao palco da atração para fazer um medley especial.

Os fãs do astro podem esperar um passeio pelos seus grandes sucessos e hits ao longo das duas décadas nos palcos.

Além de fazer a performance no palco, Thiaguinho também está concorrendo na categoria de Show do Ano. O público pode votar pelo site do Multishow.

A premiação vai acontecer no dia 18 de outubro, no Rio de Janeiro, com a apresentação de Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada.