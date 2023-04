Taylor Swift sofre queda e se machuca durante show: 'Foi minha culpa'

Cantora americana Taylor Swift tranquiliza fãs e explica como se acidentou durante show em Houston

A cantora Taylor Swift (33) passou por um susto durante a passagem de sua turnê ‘The Eras Tour’, em Houston, no Texas, neste fim de semana. Acontece que a loira sofreu uma queda feia e ganhou um corte profundo na mão esquerda enquanto trocava de roupa para um dos atos do show. Mas ela já tranquilizou os fãs e falou sobre o acidente pelas redes sociais.

Com alguns registros publicados no Instagram, Taylor agradeceu o carinho da plateia: “Acabei de fazer 3 shows insanos em Houston e estou acordando sorrindo, lembrando o quanto nos divertimos. Amando tanto essa turnê por causa da paixão que essas multidões colocam em tudo - mal posso esperar por Atlanta”, ela legendou em inglês.

Em seguida, a loira comentou sobre o acidente: “Para aqueles que perguntam como cortei minha mão, estou totalmente bem e foi totalmente minha culpa”, ela continuou: “Tropecei na bainha do meu vestido e cai no escuro nos bastidores enquanto corria para uma troca rápida - segurei a queda com a palma da mão”, Swift revelou.

Para finalizar a declaração, Taylor brincou com a situação e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde: “Foi tudo muito Mercúrio em código retrógrado. Não se preocupe comigo, estou bem”, ela concluiu na publicação em que compartilhou com cliques do show, sem mostrar o machucado, que foi notado em alguns dos registros dos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift)

SE CUIDA, MAMÃE! 😢



Na SEGUNDA noite da “The Eras Tour” em Houston, Taylor cortou a mão durante a troca de roupa da era “evermore” para a era “reputation”.



Durante parte do show de sábado e domingo, Taylor usou um curativo quase imperceptível para cuidar da ferida. pic.twitter.com/4BErt9Lyfy — Taylor Swift Brasil 🕰 (@taylorswiftbr) April 24, 2023

