Taylor Swift estaria “ótima” após término com Matty Healy

A cantora Taylor Swift estaria bem após seu término com o cantor Matty Healy e romance teria sido algo “casual”

Nesta terça-feira, 6, mais detalhes sobre o fim do relacionamento de Taylor Swift e Matty Healy vieram à tona. Foi nesta segunda-feira, 5, que as primeiras notícias sobre um suposto término entre a cantora e o vocalista da banda “The 1975” começaram a sair.

De acordo com fontes ouvidas pela revista americana People, o relacionamento entre os dois teria sido algo casual: “Ela se divertiu com ele, mas sempre foi casual”. Desde o começo do suposto namoro dos dois, Matty compareceu aos shows da turnê “The Eras Tour” de Taylor e chegou até a performar com ela no palco.

“Não teve drama, e quem sabe o que pode acontecer novamente. Foi divertido e acabou”, ainda afirmou a fonte ouvida pelo veículo americano. Representantes de Swfit e Healy não responderam a People.

Apesar de terem se conhecido em 2014, foi apenas este ano que os rumores de um relacionamento entre Taylor e Matty vieram à tona. Além de sua presença nos shows da dona do álbum ‘Midnights’, o casal ainda foi visto entrando em um apartamento de Swift em Nova York.

Alguns fãs da cantora do hit “Anti-Hero” não aprovavam o relacionamento com Matty por ele ser uma figura muito polêmica. O vocalista do “The 1975” é considerado um ‘nepo baby’, já que é filhos dos apresentadores Denise Welsh e Tim Healy. Além disso, suas performances ao vivo são sempre rodeadas de polêmicas. O cantor já beijou fãs, comeu carne crua, fez uma tatuagem no peito enquanto cantava e chegou a fazer uma saudação nazista durante um show.

Sucesso!

Apesar das controvérsias em relação a Matty, Taylor Swift segue fazendo sucesso. A diva pop virá para a América Latina com a “The Eras Tour” no final do ano. Taylor passará pelo Brasil em novembro e performará no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A dona do hit “Shake It Off” ainda passará pela Argentina. De acordo com o jornal argentino Olé, fãs da cantora já começaram a fazer fila no estádio onde o show acontecerá. Faltando ainda cinco meses para o evento, os fãs argentinos de Taylor já estão guardando seus lugares.