Taylor Swift teria terminado relacionamento com Matty Healy, afirma site

De acordo com o site de fofocas norte-americano TMZ, parece que o relacionamento vivido pela cantora Taylor Swift e o cantor Matt Healy já acabou. Segundo a publicação, a famosa, que volta ao Brasil em novembro deste ano, voltou para a solteirice, depois de viver um romance breve com o vocalista polêmico do The 1975, após terminar seu namoro de seis anos com o ator Joe Alwyn.

Os dois se conheciam desde 2014, mas foram vistos juntos em vários momentos nos últimos tempos. Matt foi até visto entrando escondido na casa da cantora em Nova York, saindo com o pai de Taylor enquanto ela se apresentava na Filadélfia. O vocalista do The 1875 foi a vários shows da amada, principalmente nas três que aconteceram em Nashville, logo após as notícias do fim do relacionamento com Joe.

Taylor Swift e Matty Healy foram vistos juntos pela última vez no dia 25 de maio, além de que, o artista havia parado de beijar pessoas da plateia nos seus shows, principalmente por conta da namorada, mas agora retomou à prática neste último final de semana, na Dinamarca, quando beijou uma segurança.

Mas afinal, quem é Matty Healy e por que ele é considerado tão polêmico?

Matthew Timothy Healy, mais conhecido como Matt Healy, é um cantor e compositor de 34 anos, vocalista da banda The 1975. Conhecido pelos inúmeros hits acumulados pelo grupo musical, o artista recentemente vem sendo o centro de algumas polêmicas, assim como foi durante sua carreira inteira. Considerado um dos famosos ‘nepo babys’, quando a pessoa famosa já é filha de uma ou mais pessoas conhecidas, Matt é filho de Denise Welch (64) e Tim Healy (71), considerados duas lendas da televisão britânica. Além disso, o cantor ainda tem um irmão mais novo, Louis Healy (22).

Desde o final do ano passado até o começo deste ano, Matt virou assunto frequente nas redes sociais por conta de algumas polêmicas. Em novembro de 2022, o artista comeu um pedaço de carne crua durante uma apresentação em Nova York, nos Estados Unidos. Em seus shows, Matt já chegou a beijar alguns fãs no palco, fazendo até uma tatuagem em seu peito no meio de uma apresentação em Kentucky. Já em janeiro, o cantor causou mais uma vez. Ao estender seu braço enquanto cantava Love It If We Made It, as redes sociais o acusou de fazer uma saudação nazista.