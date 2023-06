Já?! Fãs de Taylor Swift fazem fila para show na Argentina que vai acontecer daqui 5 meses

Os fãs de Taylor Swift na Argentina já estão se preparando para acompanhar os shows da cantora em novembro deste ano

Os fãs da cantora Taylor Swift estão adiantados! Na Argentina, onde ela vai se apresentar em novembro deste ano, os admiradores dela já estão fazendo uma fila na frente do local onde vai acontecer o show.

De acordo com o Jornal Diário Olé, vários fãs da artista já montaram barracas na frente do estádio para guardarem seus lugares na fila. O show só acontecerá daqui cinco meses, mas os fãs já estão a postos.

Taylor Swift anunciou sua vinda para a América Latina na semana passada com a revelação das datas de suas apresentações no México, na Argentina e no Brasil. A estrela vai para a Argentina no início de novembro e chega ao Brasil no final do mesmo mês.

A estrela vai se apresentar com a turnê The Eras Tour, que reúne os grandes sucessos de sua carreira. “Realmente emocionada em dizer isso a vocês! México, Argentina e Brasil: estamos trazendo o The Eras Tour até vocês este ano! A querida princesa angelical Sabrina Carpenter vai se juntar a nós em todos os shows!”, disse ela.

No Brasil, ela vai se apresentar no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro, com show no Estádio Nilton Santos – Engenhão – e em São Paulo nos dias 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque.

Ed Sheeran fala da amizade com Taylor Swift

Em um clipe exclusivo compartilhado com a PEOPLE da entrevista de Ed Sheeran (32) para o Apple Music 1 de Zane Lowe, o cantor de “Shivers” falou sobre sua amizade de longa data com a cantoraTaylor Swift (33). "Tenho conversas muito, muito longas com Taylor sobre coisas só porque sinto que ela é uma das únicas pessoas que realmente entende onde estou", falou o cantor.

"Eu tive uma conversa de 20 horas com ela ontem e nós estávamos apenas - tudo o que estava em nossas mentes nós conversamos", diz ele, "Quero dizer que em si é uma espécie de terapia também, porque na verdade, estamos conversando com alguém que genuinamente entende”

Ele continua: "Isso tem todas as coisas que você sente e tem inseguranças e como as outras pessoas o tratam ou como sua família o trata, como seus amigos o tratam. Ela está basicamente na mesma esfera."