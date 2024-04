Taylor Swift entra para lista de bilionários da Forbes. Saiba valor de sua fortuna!

Saiba o valor da fortuna da cantora Taylor Swift, que entrou oficialmente para a lista de bilionários da 'Forbes' aos 34 anos

A cantora Taylor Swift é oficialmente bilionária! Nesta terça-feira, 2, a revista Forbes divulgou a sua lista anual e a artista norte-americana passou a ter seu nome ao lado das pessoas mais ricas do mundo com apenas 34 anos.

Segundo o veículo, a estrela tem patrimônio de US$ 1,1 bilhão, o que é equivalente a aproximadamente R$ 5,5 bilhões na cotação atual. O motivo que teria lhe elevado ao posto de bilionária foi a The Eras Tour, sua turnê mundial que passou pelo Brasil em novembro de 2023.

Assim, Taylor se junta a uma lista seleta de cantores bilionários, ao lado de nomes como Jay-Z, com US$ 2,5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões), e Rihanna, com US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões).

A sua turnê também se tornou uma das mais lucrativas da história, segundo o Guinness Book, em outubro de 2023. A The Eras superou a Farewell Yellow Brick Road, turnê de despedida de Elton John, que arrecadou US$ 939 milhões (aproximadamente R$ 4,56 bilhões), com 328 shows.

Namorado de Taylor Swift, Travis Kelce cai no choro em evento

O jogador de futebol americano Travis Kelce foi flagrado chorando durante um evento nos Estado Unidos. Ele não segurou as lágrimas ao ver seu irmão, Jason Kelce, anunciar sua aposentadoria do esporte do qual ambos são profissionais.

Travis estava na primeira fila do evento e foi fotografado enquanto limpava as lágrimas que escorriam de seus olhos no momento emocionante.

Jason jogou por 13 temporadas no futebol americano e decidiu parar sua carreira esportiva. Em seu discurso, ele citou o irmão e o apoio que recebeu dele. "Temos uma família pequena. Sem primos, uma tia, um tio. Na verdade, fomos eu e meu irmão durante toda a vida. Fizemos quase tudo juntos, competimos, brigamos, rimos, choramos e aprendemos um com o outro. Isso me tornou mais forte, mais resistente, mais inteligente e me ensinou os valores de cooperação, lealdade, paciência e compreensão", declarou.

A namorada de Travis, a cantora Taylor Swift, não foi ao evento da família do amado porque esteve em Cingapura com sua turnê mundial.