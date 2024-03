Namorado de Taylor Swift, Travis Kelce cai no choro em evento

Travis Kelce, que é namorado de Taylor Swift, não segurou às lágrimas ao ver pronunciamento oficial do seu irmão, Jason Kelce

O jogador de futebol americano Travis Kelce foi flagrado chorando durante um evento nos Estado Unidos. Ele não segurou as lágrimas ao ver seu irmão, Jason Kelce, anunciar sua aposentadoria do esporte.

Travis estava na primeira fila do evento e foi fotografado enquanto limpava as lágrimas que escorriam de seus olhos no momento emocionante.

Jason jogou por 13 temporadas no futebol americano e decidiu parar sua carreira esportiva. Em seu discurso, ele citou o irmão e o apoio que recebeu dele. “Temos uma família pequena. Sem primos, uma tia, um tio. Na verdade, fomos eu e meu irmão durante toda a vida. Fizemos quase tudo juntos, competimos, brigamos, rimos, choramos e aprendemos um com o outro. Isso me tornou mais forte, mais resistente, mais inteligente e me ensinou os valores de cooperação, lealdade, paciência e compreensão”, declarou.

A namorada de Travis, a cantora Taylor Swift, não foi ao evento da família do amado porque está em Cingapura com sua turnê mundial até o dia 9 de março.

Taylor Swift apoiou o namorado no Super Bowl

A cantora Taylor Swift esteve no estádio do Super Bowl 2024 para prestigiar o seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce. O atleta jogou pelo Kansas City Chiefs contra o San Francisco 40ers na noite do dia 11 de fevereiro.

Taylor chegou ao local acompanhada da atriz Blake Lively e da rapper Ice Spice. Elas foram direto para o camarote, onde vão assistir ao jogo. Segundo a imprensa especializada, Travis pagou cerca de US$ 1 milhão - cerca de R$ 5 milhões - para reservar um camarote para sua namorada e os amigos no estádio.

Vale lembrar que a cantora foi direto para os Estados Unidos depois de fazer um show em Tóquio, no Japão, na noite de sábado, 10, para não perder o momento importante na carreira do namorado.