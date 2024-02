Suposto affair vaza fotos íntimas e revela desconforto com pedido de Zayn Malik

Ex-integrante do One Direction, Zayn Malik tem supostas fotos e conversas íntimas com pedidos insistentes vazadas por affair

Na última quarta-feira, 8, Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, se envolveu em uma nova polêmica após uma mulher relatar um suposto affair com o cantor. Nas redes sociais, Sam Fisher vazou fotos íntimas e compartilhou detalhes do relacionamento, incluindo um pedido sexual insistente por parte do astro, que teria causado desconforto.

Sam deu início a polêmica quando decidiu expor sua relação conturbada com o cantor em um vídeo que viralizou no TikTok. A mulher, que mora no mesmo estado em que o astro, revelou que foi ele quem deu o primeiro passo, ao entrar em contato através de um aplicativo de relacionamentos e posteriormente iniciando uma conversa nas redes sociais.

Segundo o relato, as mensagens logo evoluíram para um flerte e eles começaram a se encontrar pessoalmente. No entanto, as coisas começaram a dar errado quando Zayn descobriu que ela era bissexual e passou a insistir para que ela encontrasse outras mulheres mais velhas e com ‘mais curvas’ para a prática de sexo a três.

Acontece que o cantor não queria que sua identidade fosse revelada para a nova parceira. Mesmo assim, Sam tentou encontrar uma mulher disponível e conseguiu achar uma pretendente, que acabou desistindo do por motivos pessoais. Conforme o relato, isso teria deixado o antigo astro teen enfurecido. Ele também teria ficado nervoso quando ela desmarcou um encontro por estar no trabalho.

Apesar do descontentamento, Zayn teria continuado a insistir nos encontros com mais uma acompanhante. A mulher alegou que, mesmo se sentindo desconfortável, seguiu em busca de parcerias sexuais para o relacionamento, que já estava bastante instável. Ela relatou que tentou colocar um ponto final, mas o cantor também foi incisivo em continuar a relação.

Contudo, o namoro chegou ao fim justamente em uma noite com uma terceira pessoa. Ela relatou que Zayn a teria expulsado do encontro, alegando que ela estava bêbada e atrapalhando o momento íntimo com a outra mulher. Fotos e capturas de tela das conversas com o cantor corroboraram seu relato, que foi apagado da rede social. Até o momento, o astro não se pronunciou sobre o assunto.

Zayn Malik tem uma filha com Gigi Hadid:

Antes de ter supostamente se relacionado com Sam, Zayn já viveu romances com diversas celebridades, como a modelo Gigi Hadid, com quem teve uma filha, a pequena Khai, que está com três anos. Recentemente, a loira, que costuma manter discrição sobre sua vida pessoal, revelou detalhes da criação da menina com o cantor.

"Quando você se torna mãe, você tem que saber com o que gasta seu tempo, porque agora eu tenho literalmente metade do tempo que tinha", disse Gigi. "Eu trabalho quando minha filha está com o pai, e esse é o tempo que eu tenho", a modelo contou que o ex-One Direction participa ativamente da criação da herdeira e aproveitou para revelar mais detalhes sobre a menina.