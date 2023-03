Sogro do cantor sertanejo Matheus também morreu em acidente no interior de São Paulo

Cantor sertanejo Matheus, da dupla com Zé Henrique, e seu sogro faleceram em um acidente em uma rodovia no interior de São Paulo

Sogro do cantor sertanejo Matheus, da dupla com Zé Henrique, Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos, também faleceu no acidente que aconteceu na Rodovia Dom Pedro I, na altura de Valinhos, no interior de São Paulo. De acordo com o site UOL, o senhor faleceu em um hospital da região após ficar ferido no acidente. Ele não resistiu aos ferimentos.

Matheus e Marcos foram atropelados na rodovia quando um motorista invadiu a pista contrária. Os dois estariam fora do carro para trocarem o lugar na direção do veículo. O corpo do sogro do cantor foi sepultado no Memorial Campos Elíseos Diamante. Enquanto isso, o corpo do sertanejo foi enterrado no cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto.

“É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar. Matheus deixa filhos e esposa. Descanse em paz!”, disse a equipe do sertanejo.

Nicole Bahls passa por cirurgia no pé

A modelo e influenciadora digital Nicole Bahls (37) passou por uma cirurgia no pé na última quarta-feira, 29, e apareceu nos stories na manhã desta quinta-feira, 30, para tranquilizar os fãs. Ela precisou operar após fraturar o pé durante a viagem no navio da apresentadora Xuxa Meneghel, que foi quando sofreu uma queda e precisou imobilizar o pé.

“Estou muito melhor, sem dor no pé. Ontem eu estava com muita dor, e hoje não estou sentindo quase nada de dor, estou muito feliz”, contou nos stories.