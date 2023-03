Tragédia! Cantor sertanejo morre no auge ao ser atropelado em rodovia

Cantor sertanejo morre no auge; ele será enterrado ainda nesta quinta-feira, 30

Vai ser enterrado nesta quinta-feira, 30, o corpo do cantor sertanejo Luiz Carlos da Penha, o Matheus. Ele faleceu na última madrugada ao ser atropelado em Valinhos, no interior de São Paulo.

O sepultamento vai acontecer em Ribeirão Preto (SP), também no interior do estado. Além do cantor, o sogro, que o acompanhava na viagem, também morreu. Tudo aconteceu quando os dois iam ao lado de familiares para o Rio de Janeiro.

Só que a pararem o carro para trocarem o motorista, os dois foram brutalmente atropelados no km 125 da Rodovia Dom Pedro I. Os dois morreram na hora. Nas redes sociais, um comunicado informou o falecimento do cantor.

“É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar. Matheus deixa filhos e esposa. Descanse em paz!”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Henrique & Matheus (@zehenriqueematheus)

DRAMA

A cantora gospel Fernanda Brum e o marido, o pastor Emerson Pinheiro, levaram um susto durante uma viagem de avião nesta semana. Os dois estavam em um avião que teve problemas e precisou fazer um pouso de emergência em Houston, nos Estados Unidos. A turbina da aeronave pegou fogo pouco depois da decolagem e deu um susto em todo mundo.

Nas redes sociais, ela desabafou sobre o ocorrido. "Livramento! A turbina esquerda do avião que estávamos pegou fogo uns 15 minutos após a decolagem. Estamos bem, mas foi muito perigoso, agradecemos a todos pelas orações", disse ela.