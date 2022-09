Simone Mendes vai subir ao palco com outra cantora por uma noite

Após o fim da dupla com Simaria, Simone Mendes é presença garantida no show de outra cantora

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 15h40

A cantora Simone Mendes está voltando aos palcos após o fim da dupla com a sua irmã, Simaria. No mês de outubro, ela vai se apresentar ao lado da cantora Priscila Senna por uma noite. As duas vão se encontrar na gravação do DVD de Priscila em Recife, Pernambuco.

Nas redes sociais, Priscila comemorou a parceria com Simone. “Estou feliz e emocionada em ter você fazendo parte de mais um capítulo da minha história!”, disse ela.

Vale lembrar que o mês de outubro também ficará marcado com o lançamento da carreira solo de Simone. Ela está organizando um novo repertório e novo show para encantar os fãs em sua nova fase profissional.

Nos últimos dias, ela esteve em sessões de audições com compositores para escolher seus novos sucessos e também já definiu a sua nova logomarca para a fase solo.

Simone Mendes revela crise de choro

A cantora Simone Mendes surpreendeu os fãs ao revelar que teve uma crise de choro nos últimos dias e contou sobre o momento.

A revelação aconteceu quando um fã questionou de onde Simone tira a sua força. “Sou bem forte, mas tem momentos que eu desabo. Ontem meu Jesus falou comigo poderosamente e eu chorei muito”, disse ela. Em outro momento, a estrela foi questionada sobre a relação com os fãs e afirmou: “Meu maior motivo para seguir. São minha força”.

