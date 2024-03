Simone Mendes choca ao cantar com os dois filhos: 'Minha dupla favorita'

Com os dois filhos, Simone Mendes choca ao soltar a voz ao lado das crianças; herdeiros da artista roubaram a cena com talento

A cantora Simone Mendes chamou a atenção mais uma vez ao mostrar o talento dos filhos na rede social. Neste sábado, 30, a famosa postou um vídeo cantando com o primogênito, Henry Diniz, de 9 anos, e a caçula, Zaya Diniz, de 3 anos.

A duplinha logo roubou a cena ao aparecer com a sertaneja soltando a voz. A menina então foi destaque ao invadir o momento da mãe com o irmã e toda fantasiada com uma roupa rosa da personagem Minnie.

"Minha dupla favorita cantando a música que está no TOP 15, bota pra subir, migloooooooos! Tô muito feliz! Vamos rumo ao TOP 10 com Dois Tristes", celebrou a cantora o sucesso de mais uma canção ao lado de seus herdeiros.

Em fevereiro deste ano, Simone Mendes comemorou os 3 anos de sua filha caçula com uma grande festa. Mais uma vez, a artista contratou uma decoradora dos famosas para montar um evento todo personalizado para Zaya.

Simone mostra conversa inesperada com seu filho

A cantora Simone Mendes foi surpreendida com uma resposta do seu filho mais velho, Henry, sobre como é ser filho dela. Sincero, o menino desabafou sobre a ausência da mãe em casa nos finais de semana, já que ela viaja bastante para fazer shows.

“Assim, não muda quase nada. Só muda que… Todo dia ela tem compromisso. Eu vejo ela dificilmente. Só nas férias que eu vejo”, disse ele. E ela perguntou: "Ai, você acha que a mamãe está viajando muito?”.

Com isso, o menino abriu o jogo e disse que não quer seguir a profissão da mãe para não ficar longe de sua família. "É por isso que eu não quero ser cantor, eu vou ficar muito dias fora, sem meus filhos”, disse ele, pensando no futuro.

Ao ouvir a declaração dele, Simone ficou mexida. "Que resposta que me deu uma facada agora no coração. Morri… Isso porque eu faço show de quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo. Meio de semana eu sou deles, e ele já sente falta, imagina se eu fizesse todo dia, ia dar ruim", afirmou.