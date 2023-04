Simone exibe alegria ao tomar banho de rio com o marido, Kaká Diniz

Kaká Diniz compartilhar fotos de momento de diversão com a esposa, Simone Mendes, em tarde de sol ao ar livre

A cantora Simone Mendes (38) aproveitou o final de semana de sol para se divertir ao ar livre com a sua família. Inclusive, ela curtiu um banho de rio abraçada como seu marido, o empresário Kaká Diniz (37).

Nas redes sociais, Kaká compartilhou as fotos do momento de alegria com Simone. A artista apareceu dando risadas e abraços no maridão em um lindo dia ensolarado.

“Só passando para dizer que te amo! E estou sempre aqui para você meu amor”, disse ele na legenda. Nos comentários, ela respondeu: “Como eu te amo meu amor, você é meu orgulho”.

Os dois são pais de Henry (8) e Zaya (2).

Simone faz revelação no Altas Horas

A cantora Simone Mendes (38) surpreendeu seus fãs ao fazer uma revelação sobre a sua vida durante participação no programa Altas Horas, da Globo. Em uma conversa com o apresentador Serginho Groisman (72), ela contou que não tem o costume de ouvir músicas em sua vida pessoal. Mesmo sendo cantora e trabalhando com isso, ela dificilmente coloca canções para ouvir no seu dia a dia.

Inclusive, ela também não tem o costume de ir aos shows de outros artistas. "Sou uma artista muito estranha, eu não sou uma artista que coloca música no carro, em casa, no camarim, em nada. Não escuto música e nem me escuto, nada. Bem difícil ir para shows de outros artistas também, sou meio louca", disse ela.

E completou: "De ter feito tantos shows na vida, três, quatro shows na noite, já teve vezes de ser assim na minha carreira, que acho que chegou um momento da minha vida que prefiro ficar tranquila. Não que eu não ame música. De vez em quando, coloco. Mas assim, no meu normal não é normal ouvir música".