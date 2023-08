Simone aposta em look com decote profundo para show e arranca elogios dos fãs

Simone Mendes capricha na escolha do figurino para show ao aparecer com look preto nada básico

A cantora Simone Mendes apareceu com um figurino caprichado para o seu show na noite de sábado, 5, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A musa escolheu um macacão justíssimo ao corpo e com decote profundo para arrasar no palco.

Nas redes sociais, ela ostentou as fotos do seu look preto nada básico que destacou as curvas do corpo. Para completar o visual, ela usou um cinto brilhante, chapéu e brincos enormes. “Pronta para subir no palco aqui em Ribeirão Preto – SP no Buteco, estou ansiosa para encontrar vocês, miglos!”, disse ela na legenda.

Nos comentários do post, os fãs fizeram vários elogios para a beleza dela. “Anja gatona”, disse um seguidor. “É igual vinho, cada dia fica mais linda”, declarou outro. “Mulher, você está ficando fininha e muito cintilante”, comentou mais um.

Simone comemora seu cachê

A cantora Simone Mendes confessou que está bastante satisfeita com o cachê que vem recebendo por suas apresentações solo. A sertaneja foi questionado sobre os valores após o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, e deixou claro que o valor está ótimo.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, do SBT, a artista falou sobre sua carreira, e mesmo sem revelar exatamente o quanto está ganhando por seus shows, deixou claro que melhorou consideravelmente.

"Seu cachê aumentou muito este ano, né?", questionou o jornalista. "Com a Glória de Deus, tem que dar uma melhorada. [Aumentou] um bocado. Ficou ótimo", respondeu a esposa do empresário Kaká Diniz.

Em outra entrevista ao programa, Simone avaliou a carreira solo. "Eu sempre falei que eu tive a experiência de fazer isso quando minha irmã adoecia. Eu acredito que ali já era uma preparação, que Deus já estava fazendo. Eu acredito que tudo tem a mão de Deus. Agora é tranquilo. Eu não consigo mais olhar para o lado e me sentir só. O público me abraçou, me colocou no colo. É só felicidade, todo mundo está feliz, eu estou feliz, e ela está feliz", falou ela.