Simaria manda indireta após rumores envolvendo a família

17/08/2022

A cantora Simaria (40), da dupla com Simone (38), deixou uma indireta nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 17, poucas horas após o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, divulgar novos rumores sobre a relação dela com a família. O colunista informou que ela teria proibido a entrada da família no condomínio onde mora. Sem falar diretamente sobre o assunto, Simaria alfinetou em um novo post.

No Twitter, a cantora insinuou sobre fake news e esperança. “Há quem viva de fake news, negatividade e ilusão. E há quem viva em busca de se tornar um ser humano melhor, semeando alegria, positividade, esperança e paz. E o bom mesmo é ser e ter essas últimas por perto, o universo conspira a favor, meu vasos. A véia sabe o que diz”, disse ela.

Logo depois, ela fez mais posts. Em um deles, ela disse: “Hoje a coroa está inspirada”. E, em outro, escreveu: “Prestem atenção nos mínimos detalhes, fiquem atentos, nos detalhezinhos, sabe, aqueles que de tão óbvios que passam despercebidos, vocês são inteligentes... Vigia meus vasos! Amo muito vocês!”.

Vale lembrar que a crise na relação das irmãs virou assunto na internet depois que elas apareceram brigando nos bastidores de um programa de TV e também após uma entrevista de Simaria para o colunista Leo Dias. Na entrevista, ela falou de sua relação com a irmã e a alfinetou. Logo depois, Simaria anunciou sua pausa nos shows e as irmãs não foram mais vistas juntas.

Veja os posts de Simaria após a polêmica:

