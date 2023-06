Sidney Magal reflete sobre a futura aposentadoria: 'Viver da memória'

Após ser internado, Sidney Magal revela o que ouviu do médico e conta se pretende se aposentar

O cantor Sidney Magal deu um susto nos fãs nos últimos tempos ao ser internado por causa de um pico de pressão. Ele já teve alta hospitalar e relembrou o que ouviu do médico ao ser internado. Além disso, ele contou se pretende se aposentar.

“Eu me assustei [com o pico de pressão]. Mas, chegando ao hospital, o médico me disse: 'Dê graças a Deus. Foi um acidente vascular muito pequeno. Foi uma coisa mínima, em uma região do cérebro que não vai te afetar absolutamente em nada'. E não afetou. Nenhum movimento, nada”, disse ele ao jornal Estadão.

Então, ele respondeu ao ser questionado se pensa em uma futura aposentadoria. “Vai ser tão gostoso viver da memória de tudo que eu construí tanto quanto estar vivenciando minha carreira. Vou adorar contar para as pessoas que fui uma pessoa brilhante no que eu fiz. Viver de lembranças também é uma vida que a gente tem que saber viver. Quando a vida não se apresentar mais para mim de maneira intensa no palco, serei apenas o vovô da Madalena”, contou ele.

Em outro momento, Sidney Magal conversou com o programa Fantástico, da Globo, e falou sobre o seu retorno aos palcos. "O fogo que a gente tem dentro me faria voltar amanhã para os palcos. Mas eu tenho que ver que eu tenho 73 anos de idade e uma carreira brilhante de mais de 50 anos, graças a esse público maravilhoso. Eles merecem que o Magal volte inteiríssimo. E eu estou praticamente inteiríssimo. Isso vai depender agora de Deus, dos médicos, liberação total e a minha já está dada. Eu sei que vocês continuam do meu lado ontem, hoje e sempre", disse ele, que pretende voltar aos palcos nos próximos meses. "Sendo otimista como eu sou, final de julho em diante, teremos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para pisar nos palcos com a mesma alegria".

Sangramento no cérebro

Segundo o boletim médico publicado divulgado nesta terça-feira, 30, Magal "apresenta boas condições clínicas" e mesmo após sofrer um pequeno sangramento espontâneo no cérebro, não há sequelas.

"O paciente Sr. Sidney Magal apresenta boas condições clínicas. Após realização de exames diagnósticos, foi constatado pequeno sangramento talâmico (sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes, relacionado à hipertensão arterial). O episódio não trouxe sequelas ao paciente. O paciente ficou em observação por 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva, apresentou boa evolução e, a partir de agora, seguirá em acompanhamento das equipes médicas na Unidade de Internação do Hcor, sem previsão de alta hospitalar", diz o comunicado.