Internado, Sidney Magal grava vídeo e fala sobre quadro de saúde: "Foi detectado"

O cantor Sidney Magal gravou um vídeo para tranquilizar seus fãs após passar mal durante um show no interior de São Paulo

Na noite desta terça-feira, 30, Sidney Magal (72) surgiu nas redes sociais para tranquilizar seus seguidores e negar os boatos de sua morte. Ele está internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, após passar mal durante um show.

O cantor contou na gravação que teve uma crise de hipertensão, e ao receber os primeiros atendimentos médicos, foi detectado um pequeno AVC (Acidente Vascular Cerebral). O artista explicou que seu quadro poderia ser grave, caso não tivesse sido socorrido rapidamente.

"Sou eu mesmo que estou falando, não é nenhum cover, nenhum clone. Sou eu, que sou um ser humano como todos vocês. Por isso estou dando uma satisfação do que me aconteceu, que foi uma alta, uma subida muito grande de pressão. Imediatamente quando fui atendido foi detectado um pequeno acidente vascular, que poderia ter se tornado uma coisa muito grave, caso eu não tivesse sido atendido imediatamente [...]", revelou no começo do vídeo.

"Estou sentando e levantando, e acredito que as pernas tremendo vão ver só nas músicas que danço e olhe lá. Fiquem tranquilos. Um puxão de orelha para aqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira. São aqueles que disseram que eu até já morri. Não morri, não, porque morto não fala", brincou no fim da gravação. "E em breve, assim que eles permitirem, estarei de volta", finalizou.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sidney Magal (@sidneymagaloficial)

Sangramento no cérebro

Segundo o boletim médico publicado divulgado nesta terça-feira, 30, Magal "apresenta boas condições clínicas" e mesmo após sofrer um pequeno sangramento espontâneo no cérebro, não há sequelas.

"O paciente Sr. Sidney Magal apresenta boas condições clínicas. Após realização de exames diagnósticos, foi constatado pequeno sangramento talâmico (sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes, relacionado à hipertensão arterial). O episódio não trouxe sequelas ao paciente. O paciente ficou em observação por 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva, apresentou boa evolução e, a partir de agora, seguirá em acompanhamento das equipes médicas na Unidade de Internação do Hcor, sem previsão de alta hospitalar", diz o comunicado.

