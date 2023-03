Sertanejo Guilherme transforma traição em nova música de dupla: 'Problema sério'

Conheça a história de traição por trás do novo hit Mágica, da dupla sertaneja Hugo & Guilherme

Hugo (32) e Guilherme (28), cantores de dupla sertaneja, lançaram uma nova música nesta quinta-feira, 30. Por trás da canção Mágica, existe uma história baseada em fatos reais da vida de Guilherme. Após uma traição, que teve até detetive envolvido, os sertanejos decidiram transformar a decepção amorosa em hit musical.

"Gostamos de cantar sobre situações da vida para as pessoas se identificarem, dessa vez a inspiração é nossa mesmo. Os compositores, que são nossos parceiros, correram para escrever quando souberam", comentou Hugo. "Acho que o público vai gostar ainda mais dessa, porque cantamos com verdade", adicionou Guilherme, que viveu a traição que inspirou a música.

Em entrevista ao PodPah, Guilherme ainda deu detalhes sobre a traição, e revelou que quem o alertou sobre a situação foi Hugo: "Geralmente, sempre quando ele me liga é problema. Nesse caso, ele me chamou para falar pessoalmente, pensei que era problema sério. Ele me disse: 'Irmão, é o seguinte, é um trem difícil que eu tenho para te falar, mas tem uma semana que eu estou sabendo que você está sendo corno'".

Guilherme , que demorou a acreditar, decidiu contratar um detetive para investigar a suposta traição. "Eu pensei: 'Será que é verdade?'. Fui investigar. Um amigo meu me falou sobre um detetive que resolveu uns problemas para ele em uma época", explicou.