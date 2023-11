Sertanejo Cristiano faz desabafo sobre luta contra doença: ‘Adoeci’

O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, relembra fase difícil que passou ao lado do seu parceiro na música: ‘Fundo do poço'

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, relembrou uma fase difícil em sua vida. Ele contou que enfrentou a depressão ao lidar com a morte de sua mãe e também viu o seu colega se afundar na mesma doença.

Em entrevista para o jornalista Renato Sertanejeiro, ele contou sobre os obstáculos que eles enfrentaram nos últimos tempos. "É a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu adoeci por conta da perda da minha mãe. Quando estava melhorando, o Zé adoeceu muito. Ele se tornou alguém que era completamente descontrolado com álcool. Daí foi preciso tomar remédio para depressão e eu vi o Zé no fundo do poço", afirmou ele.

E ele ainda desabafou: "O que me martirizava é que não dava pra falar sobre, pois ouvíamos que se falar sobre iríamos acabar com a nossa carreira. E toda vez que desmarcava um show, vinha desculpinha sabe? O Zé estava morrendo, cara, e eu ficava me questionando que mundo era esse".

Por sua vez, Zé Neto contou que perdeu peso nesse período. "Estava mal. Eu peso 103 quilos e cheguei a 74 quilos", declarou.

Zé Neto explica sumiço da internet

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, apareceu nas redes sociais e falou sobre o período que ficou afastado da internet. Em um breve desabafo nos Stories do Instagram, ele explicou que está passando mais tempo em família, e trabalhando menos.

"Estou meio sumido aqui. Estou com alguns propósitos diferentes na minha vida, acho que vocês estão acompanhando aí. Eu graças a Deus encontrei Jesus, estou vivendo uma vida mais tranquila, em família, mais calma, mais pacata, trabalhando um pouco menos", explicou o sertanejo no começo do vídeo.

Zé seguiu falando sobre a mudança na sua vida. "A gente pode viver no mundo sem ser do mundo, a gente pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, mas não precisa ser do mundo, a gente pode ser de Deus", afirmou ele.

Por fim, o cantor ressaltou que está vivendo uma vida mais feliz. "Hoje eu sou uma pessoa completa, hoje eu tenho Deus na minha vida, aquele pedacinho que sempre tá faltando, que nunca acha, que nunca preenche, hoje graças a Deus está preenchido por Jesus Cristo, por Deus e pelo Espírito Santo. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes", finalizou.