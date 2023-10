Selena Gomez abre o jogo e revela que vem 'abraçando' a vida após os 30 anos

A cantora e atriz Selena Gomez contou como tem lidado com pressões após completar 30 anos

Aos 31 anos, Selena Gomez, abriu o coração e revelou que não se cobra mais tanto quanto antes, após aprender a lidar com a pressão para alcançar certas conquistas em sua carreira. A artista falou sobre a nova fase de sua vida, depois de passar dos 30 anos, durante o leilão beneficente para arrecadar fundos para sua fundação Rare Impact Fund Benefit.

“Agora que tenho 30 anos, me importo menos, então é realmente legal [...] Eu consigo me concentrar nas coisas que realmente importam e não estou me preocupado com as coisas que estavam me impedindo", afirmou à People.

A cantora e atriz disse estar feliz por realizar um evento em prol da saúde mental dos jovens, a cantora e atriz ainda confessou que gostaria de que a Rare Beauty Fund Benefit fosse seu legado:

“É a primeira vez que jogo alguma coisa e odeio pedir dinheiro às pessoas, por isso não sei”, acrescenta ela. “É um conceito estranho, mas sei que estamos fazendo uma coisa boa e não poderia ter mais sorte de ter a plataforma para fazer isso", afirmou.

Durante o evento, Selena ainda fez um discurso relatando sua experiência pessoal durante sua jornada para o tratamento de saúde mental: “Lutei com o mundo dentro da minha cabeça por muito tempo e às vezes me sentia perdida e sem esperança [...] Em 2020, recebi meu diagnóstico de transtorno bipolar. E, para ser honesta, tudo mudou rapidamente", confessou.

Selena Gomez fala sobre vida amorosa

A vida de solteira combina com Selena Gomez - é isso que a pop star acredita. Em uma nova entrevista ao SiriusXM Hits 1 LA com Tony Fly e Symon , a estrela se abriu sobre como abraçar a vida sem namorado e revelou que sua nova música será inteiramente composta de canções alegres.

“Acho que todo mundo passa pela fase de 'Oh, seria bom ter alguém', e eu entendo isso”, disse a estrela de ‘Only Murders in the Building’, “Eu estou feliz como estou. Eu só quero ser feliz com quem eu sou, para que sempre que essa pessoa entrar na minha vida, eu possa fazer com que essa pessoa acrescente na minha vida, em vez de ser tão insegura, você sabe, a pessoa que eu normalmente costumava ser".