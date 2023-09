Selena Gomez abre o jogo e fala sobre vida amorosa: ‘Eu só quero ser feliz com quem eu sou'

Selena Gomez revelou que está feliz solteira e que seu próximo álbum não tem nenhuma música triste

A vida de solteira combina com Selena Gomez - é isso que a pop star acredita. Em uma nova entrevista ao SiriusXM Hits 1 LA com Tony Fly e Symon , a estrela se abriu sobre como abraçar a vida sem namorado e revelou que sua nova música será inteiramente composta de canções alegres.

“Acho que todo mundo passa pela fase de 'Oh, seria bom ter alguém', e eu entendo isso”, disse a estrela de ‘Only Murders in the Building’, “Eu estou feliz como estou. Eu só quero ser feliz com quem eu sou, para que sempre que essa pessoa entrar na minha vida, eu possa fazer com que essa pessoa acrescente na minha vida, em vez de ser tão insegura, você sabe, a pessoa que eu normalmente costumava ser".

Selena lançou sua nova música “Single Soon” na semana passada sobre esperar pelo fim de um relacionamento para poder curtir a vida. Ela explicou sobre a faixa ao programa de rádio: "É basicamente a minha maneira de dizer: 'É totalmente normal estar sozinho e é divertido."

O videoclipe de “Single Soon” também mostra a artista em uma noitada com amigos solteiros, o que ela explicou ser bastante fiel às suas verdadeiras noitadas de garotas. "É mesmo. É muito divertido. Quer dizer, você sabe, meus amigos vão simplesmente atender e querer ir a algum lugar", disse Gomez.

Selena Gomez comenta rumores de que sua nova música seria para The Weeknd

Abriu o jogo! Na última sexta-feira, 25, Selena Gomez fez seu tão aguardado retorno musical e lançou "Single Soon". Com um videoclipe animado, a letra da música fala sobre uma garota decidida a terminar o namoro e ir curtir a vida ao lado das amigas.

A letra da canção gerou especulações de que a música estaria inspirada em seu romance com o cantor The Weeknd. A menção de “o fim de semana” [the weekend] fez com que alguns pensassem em uma conexão com o atro porém Selena decidiu colocar um ponto final nesses rumores.

Em uma publicação do portal Hollywood Life que falava sobre os rumores, a cantora comentou. "Não poderia ser mais falso", escreveu Selena na postagem do Instagram.