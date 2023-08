Selena Gomez comenta rumores de que sua nova música seria para The Weeknd

Selena Gomez lançou "Single Soon" na última sexta-feira e alguns fãs especularam de que a letra seria para seu ex-namorado

Abriu o jogo! Na última sexta-feira, 25, Selena Gomez fez seu tão aguardado retorno musical e lançou "Single Soon". Com um videoclipe animado, a letra da música fala sobre uma garota decidida a terminar o namoro e ir curtir a vida ao lado das amigas.

Inclusive, a música começa com um áudio da irmã de Selena, Gracie, de 10 anos, dizendo: "Te amo, irmã. Nunca se preocupe com namorados, de jeito nenhum". A letra da canção gerou especulações de que a música estaria inspirada em seu romance com o cantor The Weeknd.

O boato surgiu porque uma parte da letra diz o seguinte: “Devo fazer isso pelo telefone? / Devo deixar um bilhete no bolso do casaco dele? (Sim) / Talvez eu simplesmente desapareça / Não quero ver uma lágrima / E o fim de semana está quase aí.”

A menção de “o fim de semana” [the weekend] fez com que alguns pensassem em uma conexão com The Weeknd. "O controle remete aquela foto que ele postou com ela abraçado nele no meio jogando", escreveu uma usuária no Twitter em referência ao clipe.

Mas, Selena Gomez decidiu colocar um ponto final nesses rumores. Em uma publicação do portal Hollywood Life que falava sobre os rumores, a cantora comentou. "Não poderia ser mais falso", escreveu Selena na postagem do Instagram. "Eu quis lançar uma música divertida que escrevi um tempo atrás, que é perfeita para o final do verão", disse Selena antes do lançamento.

Os dois namoraram em 2017 e muitos acreditam que a canção Call Out My Name, lançada pelo cantor após o término, seja para Selena. Além disso, com a estreia da série The Idol, muitos debateram se o enredo da produção de The Weeknd teria semelhanças com a história da cantora.

Selena Gomez revela que passou por cirurgia recente

Na última sexta-feira, 25, a atriz e cantora Selena Gomez, através de seu Instagram, respondeu um fã que estava falando da música e revelou que fez uma cirurgia recentemente.

"Quebrei a minha mão e fiz uma cirurgia", revelou Gomez. Em seguida, ela disse que não ligava para os números e vendas de sua nova música. "Eu não me importo em vender nada. Eu só estou feliz em fazer música com meus amigos."