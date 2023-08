Selena Gomez revela que passou por cirurgia recente: "Não me importo"

Após o lançamento de sua nova música "Single Soon", Selena Gomez revelou que passou por uma cirurgia recente; saiba o que aconteceu!

Na última sexta-feira, 25, a atriz e cantora Selena Gomez deixou seus fãs animados com o lançamento da música Single Soon. A faixa é seu primeiro trabalho solo desde My Mind & Me, de novembro de 2022, música tema do seu documentário homônimo para a Apple TV+.

No entanto, a artista tinha outras preocupações ao invés de promover sua nova canção. Isso porque Selena estava enfrentando problemas de saúde durante a estreia da faixa. Através de seu Instagram, ela respondeu um fã que estava falando da música e revelou que fez uma cirurgia recentemente.

"Quebrei a minha mão e fiz uma cirurgia", revelou Gomez. Em seguida, ela disse que não ligava para os números e vendas de sua nova música. "Eu não me importo em vender nada. Eu só estou feliz em fazer música com meus amigos."

🚨| @SelenaGomez confirms she broke her hand and had SURGERY and admitting she does not care about selling music 🥺❤️ pic.twitter.com/drSJyWM36w — Selena Gomez News (@sgnewssxoxo) August 28, 2023

A cantora, no entanto, não entrou em detalhes sobre o procedimento cirúrgico. Recentemente, Selena Gomez também fraturou seu pé e precisou ficar com o membro imobilizado por um tempo. Devido ao acidente, ela também precisou fazer alguns trabalhos com sua marca de maquiagem Rare Beauty de modo remoto.

Selena Gomez confirms her fractured foot. pic.twitter.com/SeVD8u0CXQ — Selena Gomez News (@Daily_Sel_Gomez) June 30, 2023

Bruna Marquezine conta detalhes de encontro com Selena Gomez

Em recente participação do podcast Lone Lobos, de seu amigo Xolo Maridueño, a atriz Bruna Marquezine contou detalhes de seu encontro com Selena Gomez. Segundo a estrela de Besouro Azul, o momento entre as duas foi inesperado.

O assunto surgiu quando os atores comentaram sobre como se conheceram nos bastidores do filme da DC Comics. Foi então que Bruna lembrou detalhes de quando conheceu a estrela da série Only Murders In The Building. “Aquela interação com a Selena Gomez foi bem legal, não foi nem um pouco esquisita, né?", ela brincou.

Xolo não se lembrou do ocorrido, então Bruna deu mais detalhes: “A gente estava em um evento com muitas celebridades e ficava olhando pensando: 'O que estamos fazendo aqui? Nós não pertencemos a esse lugar'. E aí [o Xolo] veio com essa ideia de que a gente tinha que falar com pelo menos uma pessoa e eu escolhi a Selena Gomez", ela relatou.

Quando encontrou Selena, a cantora rasgou elogios para a brasileira: "Foi uma conversa muito legal. Ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira. Você está vestida tão bem!' Foi isso que ela disse, não foi?", Bruna perguntou para Xolo, que corrigiu a amiga: “Não, ela disse: 'Eu sabia que você era brasileira. Você tem aquela…” o ator tentou lembrar.

“Ela usou uma palavra engraçada”, Bruna apontou e Xolo completou: "Garra em você", ele disse, dando a entender que a atriz brasileira possuía um certo magnetismo. Na web, os fãs piraram com a interação e torceram por uma amizade: “Encontro de divas, pena que não tem nenhuma foto”, disse um admirador no Twitter. “Lindas e lendas”, disse mais um.