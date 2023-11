Samuel Rosa faz rara aparição com a esposa. Saiba quem é!

Samuel Rosa surge abraçado com sua esposa em noite de premiação. Confira as fotos!

O cantor Samuel Rosa aproveitou a noite desta terça-feira, 7, para fazer uma rara aparição ao lado de sua esposa, a atriz Laura Sarkovas. Os dois marcaram presença na noite de entrega do Prêmio Multishow 2023 no Rio de Janeiro.

O casal é discreto com a vida pessoal e faz raras aparições juntos em público. Eles estão juntos desde 2018 e moram juntos desde 2021, informou o Jornal Extra na época.

Laura é o primeiro relacionamento de Samuel após o fim do casamento com Angela Castanheira, que é a mãe dos seus dois filhos, Ana, de 20 anos, e Juliano, de 23 anos. Além de atriz, Laura é formada em jornalismo e trabalha com o desenvolvimento de conteúdo e estratégias de comunicação.

Atualmente, Samuel Rosa está em carreira solo após o fim da banda Skank, que encerrou a parceria após mais de 30 anos de estrada.

Fotos: Webert Belicio / AgNews

View this post on Instagram A post shared by Laura Sarkovas (@laurasarkovas)

