Sam Smith se abre em nova entrevista sobre ataques relacionados a sua aparência

“Alguém cuspiu em mim”,diz Sam Smith ao se abrir sobre as lutas que experimenta depois de se assumir como pessoa não-binária

Sam Smith (30) vem sofrendo uma série de comentários após o lançamento do clipe “I’m Not Here To Make Friends”, a maioria elogiando Sam, mas outros com críticas. O clipe faz parte do novo projeto "Gloria". Por isso, enquanto muitos fãs exaltaram Sam, outros criticaram seu novo estilo musical. Com tantos ataques homofóbicos e gordofóbicos, a estrela fez questão de se manifestar em nova entrevista a Zane Lowe, na Apple Music.

Em 2019, Smith se assumiu como uma pessoa não-binária e mudou seus pronomes de gênero para elu/delu. Na época, Sam explicou que “flui em algum lugar entre masculino e feminino”, e que a nova identificação permitiria que “pudesse se amar por quem é”. Logo, seu novo lançamento expõe sua visão de mundo, com Sam aparecendo em roupas sensuais, extravagantes, brilhosas e coloridas.

“Acho que todos os únicos pontos negativos na luta foram na minha vida pública e no meu trabalho. Só a quantidade de ódio e m*rda que veio até mim foi simples. Estava na p*rra do noticiário. Alguém cuspiu em mim na rua. É louco”, disse Sam.

“O que eu acho difícil sobre isso é como, se isso está acontecendo comigo e eu tenho fama, sou uma estrela pop, você pode imaginar o que outras crianças, como crianças queer, estão sentindo? E é tão triste que estejamos em 2023 e ainda esteja acontecendo. É cansativo e especialmente na Inglaterra”, finalizou o cantor.

Com mais de dois milhões de visualizações, o clipe de “I’m Not Here To Make Friends” tem todos os tipos de comentários. “Errou demais, cansado de ver as pessoas tentando impor isso a todos. O cara é claramente doente mental. As crianças vão ver isso também.. Andrew Tate está preso por nada e este homem não está? Vil”, escreveu um usuário, fazendo referência ao influenciador que está sendo investigado por tráfico de pessoas.

Outras pessoas, entretanto, entenderam a chuva de comentários negativos como formas de preconceito – inclusive da própria comunidade LGBTQIAP+. “A quantidade de homofobia e gordofobia que Sam recebeu ultimamente (também de sua PRÓPRIA comunidade) é tão decepcionante”, reclamou uma internauta. “Se Sam Smith fosse magro, cis e hétero, não seria ridicularizado pela forma como se apresenta e se veste." finalizou outro.