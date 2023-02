Sam Smith é hostilizado por idosa em Nova York: "demoníaco"

Cantor Sam Smith foi xingado em parque da cidade norte-americana

O cantor Sam Smith foi hostilizado por uma idosa enquanto passeava por um parque em Nova York. Isso porque sua performance no Grammy foi considerada "satânica" e demoníaca" por uma parcela da população.

Apresentando o sucesso "Unholy", "profano" em tradução livre, o cantor se vestiu de vermelho em um cenário cheio de chamas de fogo.

No vídeo do momento, a idosa grita: "Você pertende ao inferno. Sam Smith pertence ao inferno. Demoníaco, doido, doente e bastardo. Deixe as crianças em paz. Sam Smith é um pedófilo". É possível ouvir uma outra voz feminina dizendo algo como "illuminati". Ela se referia a um grupo secreto suspeito de ter interesse em criar uma "Nova Ordem Mundial" e foco de muitas teorias conspiracionistas.

O cantor está mexendo no celular quando as ofensas começam, ele as ouve, mas não olha para a mulher e sai andando.

Veja vídeo: