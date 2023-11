Saiba quantos quilos Yasmin Santos perdeu apenas um mês após a bariátrica

Yasmin Santos revela quanto já emagreceu apenas um mês depois da cirurgia bariátrica

A cantora Yasmin Santos realizou uma cirurgia bariátrica há cerca de um mês e já está vendo o resultado em sua silhueta. Em uma entrevista nos bastidores do programa Melhor da Noite, da Band, ela contou que já emagreceu 12 quilos .

“Gente, eu estou perdendo minhas roupas. Inclusive, esse look era o mais apertadinho que tinha. Mas, por um lado, estou feliz de estar perdendo uns números, né?”, disse ela.

Então, ela contou sobre o motivo para buscar o emagrecimento. “Foi pela saúde. Para me sentir mais disposta no palco. Eu me sentia um pouco cansada depois dos shows. E aí aquela coisa, né? De ser muito gordinha, aí você tenta manter uma dieta, mas a alimentação da estrada não ajuda muito. Depois, acaba também sendo por uma questão de estética porque você acaba se gostando mais, se olhando e se amando mais o que você vê ali no espelho. Estou muito feliz com o resultado, que é muito recente ainda e que ainda vai evoluir muito mais”, contou.

View this post on Instagram A post shared by yas (@yasminsantosoficial)

Você sabia? Yasmin Santos foi assaltada em abril deste ano

A cantora Yasmin Santos levou um grande susto nesta semana ao ser vítima de um assalto à mão armado na garagem de sua casa. Ela contou que tinha acabado de estacionar o carro quando foi abordada por quatro homens, que levaram o seu celular e também do guarda da rua que estava junto com ela.

Nas redes sociais, ela mostrou o vídeo da câmera de segurança do vizinho que registrou o momento e relatou como tudo aconteceu. "Eu e a Ana saímos de casa por volta das 14h para resolver algumas coisas, de lá mesmo nós fomos para a igreja. E voltando da igreja, chegando em casa, a gente foi guardar o carro. Quando eu saí já tinham quatro caras armados em duas motos, abordaram a mim e o senhor que trabalha na guarita. Levaram a carteira dele, o celular, puxaram o meu cabelo, deram um soco no braço, me empurraram contra o carro, apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador", disse ela.

Yasmin contou que não conseguiu dormir em casa após o ocorrido. "Algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Graças a Deus foi só o celular. Inclusive já comprei outro. Fica o trauma. Para dormir foi bem complicado nessa noite, crise de ansiedade. Eu estou bem. Não estamos dormindo em casa, a gente não tem nem coragem de voltar lá. Vamos ver até quando vamos ficar nessa aí", afirmou.

Por fim, ela contou que a polícia foi chamada. "Fizemos o B.O. e agora é aguardar, ficar de boa e tomar cuidado redobrado. Estamos bem na medida do possível", declarou.